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Банкам РК могут разрешить списывать проблемные кредиты без уплаты налога

21.09.2017 20:31   161   0

В РК планируют разрешить БВУ списывать плохие кредиты заемщикам без уплаты подоходного налога. Об этом в ходе презентации проекта Кодекса «О налогах и обязательных платежах в бюджет» в мажилисе сообщил первый вице-министр Национальной экономики Руслан Даленов.

В ходе своего выступления вице-министр отметил, что для оздоровления финансового сектора предлагаются стимулирующие меры.

«Во-первых, будет обеспечен переход на новый стандарт отчетности – 39-й стандарт на 9-й. Естественно, провизии увеличиваются, из-за этого возникает положительная разница. Предлагается перейти на этот стандарт, и уплата от прироста провизии не будет взиматься. Возникает положительная разница, так как новый стандарт направлен на формирование дополнительных провизий по неработающим кредитам», - цитирует Today.kz Руслана Даленова.

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По словам министра, для простых людей очень важно, что в новой редакции кодекса прорабатывается освобождение от подоходного налога при прощении задолженности перед банками.

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«Сегодня, как известно, если банк захочет простить своему заемщику кредит, то банк должен мало того, что простить кредит, так еще удержать 10 % с кредита и заплатить в бюджет, потому что заемщик получает условный доход. При этом банк теряет свой кредит и еще должен за него уплатить налог. Предлагается на 3 года дать возможность банкам списывать населению кредиты и при этом не платить подоходный налог за заемщика», - объяснил Руслан Даленов.

Кроме того, при передаче проблемных кредитов коллекторам МНЭ предлагает не сразу облагать их налогами, а лишь после обработки этих активов.

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