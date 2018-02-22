БанкЦентрКредит может выплатить остатки денег по Казинвестбанку в марте

Срок агентского соглашения между Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) и БанкомЦентрКредит (БЦК) ограничен одним месяцем.

С 13 февраля 2018 года КФГД приступил к выплате остатка денег по обязательствам перед бывшими клиентами ликвидированного Казинвестбанка. Банком-агентом для выплат, путем конкурса, был выбран БанкЦентрКредит. По информации БЦК, срок действия агентского соглашения продлится до 13 марта 2018 года.

Альфа-Банк, принявший в прошлом году обязательства по физлицам Казинвестбанка, не подавал заявку на участие в конкурсе. «Альфа-Банк не стал сдавать заявку на участие в конкурсе, так как указанная операция по выдаче всего нескольких миллионов тенге небольшому количеству вкладчиков является коммерчески малопривлекательной», - прокомментировал управляющий директор Альфа-банка Андрей Елхов.

Он отметил, что операция никаким образом не отразится на обязательствах и активах Казинвестбанк, переданных в Альфа-Банк.

«Те операции, которые проходят по счетам клиентов после проведения P&A и по которым выплачивается гарантийное возмещение, не влияют на сумму обязательств АО «Казинвестбанк» перед физическими лицами, переданных в АО ДБ «Альфа-Банк». Передача активов и обязательств, в том числе депозитов физических лиц была завершена в 2017 году», - пояснили в КФГД.

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Положительные остатки на счетах клиентов образовались уже после передачи активов и обязательств АО «Казинвестбанк» в АО ДБ «Альфа-Банк». По словам г-на Елхова, в мае прошлого года Альфа-Банк принял на себя обязательства по всем вкладам физических лиц КазИнвестБанка, которые были на момент заключения сделки с временной администрацией. «После закрытия сделки, в Казинвестбанк продолжали поступать платежи, в том числе и от физических лиц. Собственно, по небольшой части из них, это порядка 20 вкладчиков, образовались новые обязательства на очень незначительные суммы», - пояснил он.

Общая сумма выплаты составляет 2,07 млн тенге, число клиентов, имеющих положительные остатки на счетах, – 70. Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД. В БЦК рассказали, что из 70 клиентов трое индивидуальные предприниматели. За период с 13 по 22 февраля поступило 6 заявок: Алматы - 2, Атырау - 3, Талдыкорган - 1.

Напомним, 26 декабря 2016 года АО «Казинвестбанк» был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций. В соответствии с договором между временной администрацией АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк» от 19 мая 2017 года, портфель обязательств, в том числе депозиты физических и юридических лиц и АО «ЕНПФ», был передан АО ДБ «Альфа-Банк».

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После вступления в силу решения сюда от 24 января 2018 года о ликвидации АО «Казинвестбанк», КФГД провел конкурс на привлечение банка-агента для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. По итогам прошедшего конкурса банком-агентом по выплате назначен АО «Банк ЦентрКредит».

Банк-агент принимает и обрабатывает заявления физических лиц по всей филиальной сети, в том числе в городах Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Павлодар, Атырау, и выплачивать гарантийное возмещение от имени и за счет средств КФГД.

Максимальная сумма возмещения через КФГД по депозитам в тенге составляет 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – 5 млн тенге. По обязательствам перед юридическими лицами будет рассчитываться ликвидационная комиссия АО «Казинвестбанк» в порядке очередности, предусмотренной Законом РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».