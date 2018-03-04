Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Банки Казахстана не заинтересованы кредитовать большие сельхоз компании

04.03.2018 17:00   1100   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Системе кредитования сельхозпроизводителей нужны изменения. На сегодняшний день банки не заинтересованы кредитовать большие сельхоз компании, а государство думает об изменениях в работе банков. Об этом в кулуарах саммита CFO  Idea Exchange & Networking Event 2018 рассказали участники мероприятия. 

«У нас есть крупные сельхозпроизводители в качестве заемщиков, но, к сожалению, они пока еще сохраняют какую-то проблемную ситуацию в виде загрузки долгов», - говорит председатель правления Халык банка Умут Шаяхметова.

По словам председателя банка кредитуются более мелкие компании. «Мы кредитуем мелкие и средние компании, мы каждый раз смотрим на самого заемщика, какая у него долговая нагрузка. Насколько у него доход от этого бизнеса покроет кредит, в целом мы кредитуем», - отметила она.

Также происходит и дополнительная работа по компаниям, а именно оздоровление и реструктуризация, еще один вариант - продажа активов, не приносящих доход. При этом субсидирование кредитов для сельхозкомпаний, уже не привлекательно для банков.

26 008 тенге составила величина прожиточного минимума в феврале 2018 года ...
Величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК. Показатель на душу населения, рассчи...

«Я думаю банкам уже субсидии не нужны. Нужно работать всегда с производством, именно оздоравливать их, если кто-то не может их нужно отправлять на реабилитацию. В рамках банкротства возможно продавать их, и будут новые инвесторы», - полагает г-жа Шаяхметова.  

26 008 тенге составила величина прожиточного минимума в феврале 2018 года

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов отметил, что важно менять работу с банками. «В целом с банками ситуация происходит непростая, потому что у них структура доходов меняется. Если у них раньше структуре доходов всегда ключевая часть была доходы, связанные с получением процентного дохода, сейчас они заменяются на какие-то доходы валютные, платежные, расчетные и так далее. И небольшой интерес со стороны банков в силу того, что  закредитованы, нет залога и т.д. Конечно надо здесь менять, на мой взгляд, подход  к банкам. Раздувать их риск-аппетит чтобы они шли, принимали решения и по сельхозке, разбирались с сельхозкой. Потому что алматинцу или астанинцу который сидит в офисе и дальше 10 километров не выезжал, разобраться чем отличаются масличные от зерновых, какие то сезонные факторы, климатические, экологические очень сложно», - прокомментировал министр.

Материалы по теме

26 008 тенге составила величина прожиточного минимума в феврале 2018 года

Акишев рассказал, как будет работать онлайн-страхование автовладельцев

Банк ВТБ показал серьезную динамику роста в секторе розничного кредитования

Банковское регулирование не подходит финансово-техническим компаниям

Как банки конкурируют за средства добывающих компаний

Он полагает, что необходимо перенастроить меры субсидирования. «Необходимо иждивенчество убрать, какие-то субсидии которые не зависят от производительности и не связаны с конкурентоспособностью в том числе экспортной, и перенаправить средства как раз таки на повышение производительности, повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке и на внешнем», - считает он.

Акишев рассказал, как будет работать онлайн-страхование автовладельцев

По данным Национального банка РК кредиты банков в  разрезе отраслей экономики на 1 февраля 2018 года составили 12, 5 трлн тенге, из них сельскому хозяйству выдано кредитов на 681,2 млрд тенге. Небанковским юридическим лицам предоставлены преимущественно долгосрочные кредиты в иностранной валюте на 346,7 млрд тенге, объем в тенге 260,4 млрд тенге. Остальной объем средств приходится на краткосрочные кредиты, а также кредиты физических лиц.   

Высказать свое мнение
Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    51

  • 2. Да, но ненадолго
    171

  • 3. Нет, ничего не изменится
    262

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
    335

  • 5. Наоборот, увеличится
    44

Цифра дня
1,46 млрд
смартфонов
продано в 2017 году
Цитата дня
В данный момент криптовалюты используют, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, так что это редкая в своем роде технология, несущая смерть весьма непосредственным образом
Билл Гейтс
экс-глава Microsoft
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное