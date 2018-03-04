Банки Казахстана не заинтересованы кредитовать большие сельхоз компании

Системе кредитования сельхозпроизводителей нужны изменения. На сегодняшний день банки не заинтересованы кредитовать большие сельхоз компании, а государство думает об изменениях в работе банков. Об этом в кулуарах саммита CFO Idea Exchange & Networking Event 2018 рассказали участники мероприятия.

«У нас есть крупные сельхозпроизводители в качестве заемщиков, но, к сожалению, они пока еще сохраняют какую-то проблемную ситуацию в виде загрузки долгов», - говорит председатель правления Халык банка Умут Шаяхметова.

По словам председателя банка кредитуются более мелкие компании. «Мы кредитуем мелкие и средние компании, мы каждый раз смотрим на самого заемщика, какая у него долговая нагрузка. Насколько у него доход от этого бизнеса покроет кредит, в целом мы кредитуем», - отметила она.

Также происходит и дополнительная работа по компаниям, а именно оздоровление и реструктуризация, еще один вариант - продажа активов, не приносящих доход. При этом субсидирование кредитов для сельхозкомпаний, уже не привлекательно для банков.

«Я думаю банкам уже субсидии не нужны. Нужно работать всегда с производством, именно оздоравливать их, если кто-то не может их нужно отправлять на реабилитацию. В рамках банкротства возможно продавать их, и будут новые инвесторы», - полагает г-жа Шаяхметова.

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Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов отметил, что важно менять работу с банками. «В целом с банками ситуация происходит непростая, потому что у них структура доходов меняется. Если у них раньше структуре доходов всегда ключевая часть была доходы, связанные с получением процентного дохода, сейчас они заменяются на какие-то доходы валютные, платежные, расчетные и так далее. И небольшой интерес со стороны банков в силу того, что закредитованы, нет залога и т.д. Конечно надо здесь менять, на мой взгляд, подход к банкам. Раздувать их риск-аппетит чтобы они шли, принимали решения и по сельхозке, разбирались с сельхозкой. Потому что алматинцу или астанинцу который сидит в офисе и дальше 10 километров не выезжал, разобраться чем отличаются масличные от зерновых, какие то сезонные факторы, климатические, экологические очень сложно», - прокомментировал министр.

Он полагает, что необходимо перенастроить меры субсидирования. «Необходимо иждивенчество убрать, какие-то субсидии которые не зависят от производительности и не связаны с конкурентоспособностью в том числе экспортной, и перенаправить средства как раз таки на повышение производительности, повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке и на внешнем», - считает он.

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По данным Национального банка РК кредиты банков в разрезе отраслей экономики на 1 февраля 2018 года составили 12, 5 трлн тенге, из них сельскому хозяйству выдано кредитов на 681,2 млрд тенге. Небанковским юридическим лицам предоставлены преимущественно долгосрочные кредиты в иностранной валюте на 346,7 млрд тенге, объем в тенге 260,4 млрд тенге. Остальной объем средств приходится на краткосрочные кредиты, а также кредиты физических лиц.