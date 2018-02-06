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Банки окончили год с высокими показателями токсичности кредитного портфеля

06.02.2018 10:28   1007   0

Совокупный объем ссудного портфеля 32 БВУ РК на конец декабря 2017 года составил 13,6 трлн тг, что на 12,4% (1,9 трлн тг) меньше, чем в конце декабря 2016 года. Годом ранее объем ссудного портфеля банков РК уменьшился на 0,3% (42,9 млрд тг), до 15,5 трлн тг.

Кредиты с просрочкой платежей за год увеличились на 4,9% (92,1 млрд тг), до 2 трлн тг. Их доля от ссудного портфеля увеличилась с 12,2% до 14,6%. До этого три года подряд объем просрочки уменьшался: по итогам 2014 года - на 14,7%, в 2015 - на 46,1%, в 2016 - на 10,4%. Доля от ссудного портфеля также снижалась - в 2014 до 27,7%, в 2015 -до 13,6%, в 2016 - до 12,2%.

Объем просроченных кредитов свыше 90 дней за год вырос сразу на 21,4% (223,2 млрд тг), до 1,3 трлн тг. Доля токсичных кредитов увеличилась с 6,7% до 9,3%. Годом ранее объем просрочки свыше 90 дней уменьшился на 15,8% (194,8 млрд тг), а их доля сократилась с 8% до 6,7%.

Впрочем, банковский сектор все же стремится исправить ситуацию. Так, активная борьба с токсичными активами уменьшает показатели просрочки вот уже два месяца, и в сравнении с ноябрем 2017 года, объем «плохих» кредитов в декабре сократился сразу на 17,7%, объем кредитов с просроченной более чем на 90 дней задолженностью - на 7%.

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Среди 32 БВУ РК четыре банка завершили год с «чистыми» портфелями: First Heartland Bank (годом ранее просроченная задолженность составляла 2,2% от ссудного портфеля), Al Hilal (здесь играет роль иной принцип работы, выстроенный на исламском банкинге), Ситибанк и ТПБ Китая.

Среди прочих БВУ самая низкая доля просроченных кредитов у ЖССБ - 1,4%, годом ранее - 1,9%. Объем просрочки составляет 6,5 млрд тг, доля от БВУ РК - 0,3%. При этом по объему ссудного портфеля ЖССБ входит в ТОП 10 БВУ РК. Это единственный крупный банк с такими низкими показателями просрочки.

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Следом идет Tengri Bank, который сократил долю кредитов с просрочкой платежей за год с 12,6% до 1,6%. Их объем составил 1,3 млрд тг. Доля от БВУ РК - 0,1%.

У Altyn Bank доля просрочки составляет 2,3%, годом ранее - 2,8%. Объем «плохих» кредитов - 2,8 млрд тг. Доля от БВУ РК - 0,1%.

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Помимо четверки банков, где просроченная задолженность в принципе отсутствует, самая низкая доля токсичных кредитов с просрочкой платежей, уже превысившей 90 дней - также у ЖССБ (0,3%, годом ранее было 0,4%). Объем токсичных активов составляет 1,3 млрд тг с долей от БВУ РК - 0,1%.

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На втором месте Эксимбанк - 0,6%, годом ранее 2,1%. Объем просрочки свыше 90 дней уменьшился до 343,7 млн тг. Доля от БВУ РК - 0,03%.

Далее - Заман-Банк, который сократил долю кредитов, просроченных свыше 90 дней, с 1% до 0,7%. Их объем составляет 82,7 млн тг, а доля от БВУ РК лишь 0,01%.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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