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Банковский сектор зафиксировал убытки в 203,9 млрд тенге

18.09.2017 09:07   949   0

Банки второго уровня к концу июля 2017 года имеют совокупный убыток в 203,9 млрд тенге, месяцем ранее была зафиксирована прибыль 204,0 млрд тенге.

Последний раз за январь-июль банковский сектор уходил в минус в 2012 году - убыток 1,3 трлн тенге. Годом ранее, в июле 2016 года, прибыль БВУ РК составила 243,8 млрд тенге - самый высокий показатель прибыли за январь-июль после 2010 года.

Из 33 банков у 5 БВУ за январь-июль 2017 года зафиксирован убыток, годом ранее отрицательный результат деятельности показали 3 банка из 35.

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Из 28 банков, получивших прибыль за январь-июль 2017 года, 18 БВУ увеличили свои показатели по сравнению с прошлым годом, 24 БВУ - к прошлому месяцу.

Самый высокий показатель прибыли у Народного Банка - 88,3 млрд тг, на 26,0% больше, чем в прошлом году. Рост за месяц составил 13,7%.

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Следом идет Kaspi Bank с объемом прибыли 26,7 млрд тг, что на 83,8% больше по сравнению с прошлым годом. За месяц прибыль выросла на 30,4%.

Замыкает тройку лидеров ЖССБ - 14,6 млрд тг. За год прибыль выросла на 4,1%, за месяц на 15,6%.

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На общий показатель финрезультата банков РК повлияли убытки Qazkom - 405,6 млрд тг, тогда как в прошлом месяце банк был на втором месте по объему прибыли - 34,4 млрд тг. Годом ранее прибыль составляла 67,6 млрд тг.

На Евразийский, Delta, Capital и НБ Пакистана общая сумма убытков составила 15,6 млрд тг, месяцем ранее - 14,2 млрд тг.

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Доходы БВУ РК, связанные с получение вознаграждения, за январь-июль 2017 года составили 1,5 трлн тг, расходы же составили 814,4 млрд тг. Превышение доходов над расходами от основной деятельности в итоге составило 669,2 млрд тг.

Доходы, не связанные с получением вознаграждения, на 835,0 млрд меньше расходов не связанных с выплатой вознаграждения - 16,3 трлн против 17,1 трлн тг соответственно.

Общие расходы (без подоходного налога) БВУ РК на 165,8 млрд тг превышают доходы. Расходы на подоходный налог в свою очередь составили 38,1 млрд тенге.

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