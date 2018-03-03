Банковское регулирование не подходит финансово-техническим компаниям

Жесткое регулирование финтех-компаний, к которым в Казахстане сейчас относятся только компании онлайн-кредитования, может поставить под сомнение существование этого бизнеса. В рамках CFO Summit 2018, специалисты обсудили нужно ли регулирование финтеха, и как это отразится на компаниях отрасли.

«Регулирование должно быть, но вопрос в какой форме. Если будет такое же регулирование, как в банках, то возможно, что финтех-компании просто не выживут», - говорит управляющий партнер Grant Thornton Ержан Досымбеков.

Спикер пояснил, что для соответствия регуляторным требованиям банки содержат большой штат сотрудников, что неподъемно для небольших компаний. Переходить к регулированию финтеха нужно постепенно, но необходимо, чтобы избежать критических ситуаций. «Больший вопрос возникнет, когда какая-то из финтех-компаний нанесет какой-либо ущерб обществу. Это будет или какое-то банкротство, либо еще что-то, в тот момент регулятор включится обязательно», - отметил он.

Генеральный директор «Первое кредитное бюро» Руслан Омаров добавил, что на сегодняшний день финтех-рынок в Казахстане представлен только компаниями онлайн-кредитования. При этом в законодательстве уже заложены нормы, позволяющие таким компаниям осуществлять свою деятельность. По данным Казахстанской Ассоциации ФинТех онлайн-кредиторы действуют на основании Гражданского Кодекса (в части: статьи 2 (свобода договора), статьи 715 (договор займа), статьи 718 (вознаграждение по займу), статьи 716 (форма договора займа), статьи 722 (возврат предмета займа), статьи 152 (письменная форма сделки).

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«Как только компании начали расти, Национальный банк РК начал смотреть на эти компании более пристально. И сейчас они находятся под риском того, что введется достаточно жесткое регулирование, и компании потеряют в принципе бизнес», - говорит он.

Гендир ПКБ напомнил о директиве ЕС PSD2, которая говорит, что финансовые организации должны передавать транзакционные данные любой другой финансовой организации при согласии клиента. «Самое интересное, что в нашем законе о платежах это заложено, это все есть, но об этом практически никто не знает. И банкам не выгодно давать эту возможность финтех-компаниям пользоваться этими данными, потому что, по сути, они теряют клиента», - пояснил г-н Омаров.

Спикер подчеркнул, что роль государства в данном вопросе только обозначить четкие правила. «Государству нужно просто не мешать, создать условия, понятные правила и не мешать. Остальное бизнес сделает все сам. Все инициативы, они все придут, они уже здесь, но бизнесмены не могут их запустить, потому что мы не понимаем правил игры», - заметил Омаров.

«Бизнес не может ждать регулятора, не может ждать государства. Государства в данном случае должны либо либерализовать регулирование, либо быстро создать песочницы, в рамках которых бизнес будет двигаться, иначе, бизнес уйдет», - резюмировал спикер.

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