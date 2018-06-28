Барбара Доманн, председатель МАЦ МФЦА, рассказала зачем Казахстану английские судьи

1 января 2018 года на базе МФЦА начал свою работу Международный арбитражный центр (МАЦ). Предполагается, что данный центр обеспечит независимую, экономную и ускоренную альтернативу судебному процессу и будет работать в соответствии с международными стандартами по решению гражданских и коммерческих споров. Об особенностях Международного арбитражного центра, его перспективах и преимуществах рассказала в интервью «Къ» председатель Международного арбитражного центра МФЦА Барбара Доманн.

- Барбара, у Вас такая обширная практика работы в разных странах. Расскажите, пожалуйста, как получилось так, что Вы возглавили Международный арбитражный центр МФЦА?

- После того, как было принято решение об открытии Международного арбитражного центра, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов стали искать команду, в том числе и Регистратора, и Председателя арбитражного центра. Я была назначена после подачи резюме и успешного интервью. Естественно, основными требованиями к Председателю Международного арбитражного центра были: опыт в международном арбитраже, и чтобы он имел возможность выбрать и назначить квалифицированных арбитров и медиаторов, чтобы этот человек мог направлять работу Международного арбитражного центра так, чтобы она соответствовала высоким международным стандартам.

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- У Вас так много проектов, в которых Вы принимаете участие. Простите за нескромный вопрос, но не окажется ли для Вас работа в МАЦ слишком тяжелой?

- Конечно, Вы правы невозможно делать все сразу. Поэтому я уже снизила нагрузку в других проектах, чтобы иметь возможность работать в МФЦА.

- Чем же именно для Вас привлекательна работа в МФЦА?

- Во всем мире существует очень много финансовых центров, например, в Лондоне, в Париже, в Гонконге и т.д., и практически в каждом из них существует свой арбитражный суд. Но в центрально-азиатском регионе международного арбитражного и финансового центра не было. Соответственно с открытием МФЦА был создан Международный арбитражный центр. Как только инвесторы приходят в МФЦА они понимают, что их права будут защищены. В случае какого-либо спора они могут обратиться в Международный арбитражный центр, и их проблема будет решена: быстро; экономически эффективно; независимыми арбитрами и медиаторами.

- Когда инвесторы понимают, что они будут защищены, будет ли способствовать привлечению в Казахстан приток иностранного капитала, и, в частности, из Великобритании, которая входит в топ-10 торговых партнеров РК по объему товарооборота и в число крупнейших инвесторов Казахстана? К слову, за последние 12 лет приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан превысил $12 млрд.

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- Да, конечно. Но это не ограничивается только Великобританией. Это будет приток со стороны различных стран всего мира и это будет приток инвестиций для всего региона Центральной Азии. И в этой связи перед нами стоит задача создать такой центр, который будет работать для блага и для развития всего региона.

И я, конечно, согласна с вами в том, что для того, чтобы инвесторы заинтересовались и приезжали должна быть надежная, эффективная правовая система, в рамках которой должны быть Суд и Международный арбитражный центр мирового уровня и самых высоких стандартов. Только такая система может заинтересовать инвестора приехать и убедить его в том, что его права будут защищены и будут соблюдаться.

- Казахстан не только интересная, но достаточно сложная страна со своими устоявшимися менталитетом и правилами. Здесь тесно переплетаются светские нормы, христианские и мусульманские традиции. В этой связи как здесь на базе МАЦ будут сосуществовать англосаксонское и романо-германское право?

- Я думаю, что здесь надо быть очень осторожным, в том плане, что нужно четко понимать о каком институте мы говорим. В арбитражном разбирательстве сторон мы применяем то право, которое стороны сами выберут или то право на основе которого был заключен их контракт.

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Получается, что если контракт был подписан на основе казахстанского законодательства, то это право и будет применяться при рассмотрении дела в Международном арбитражном центре. Если контракт подписан на основе английского права, то оно именно оно будет применяться при рассмотрении дела в арбитраже.

Иногда бывает так, что стороны при заключении контракта не предусмотрели какое право будет применяться в случае разногласий. В таком случае арбитры при арбитражном разбирательстве должны определить к какой системе права наиболее близок их предмет спора.

Я приведу пример из моей практики. В Катаре был спор между финансовым институтом и банком. Там было видно, что по характеру и по предмету спора наиболее близким являлось исламское финансовое право. Соответственно оно и было применено.

- Но, если одна сторона придерживается романо-германского права, а другая ратует за мусульманское. Как в этом случае будет рассматриваться их дело?

- В таком случае арбитры должны выслушать аргументы обеих сторон, каждая из них должна объяснить, почему именно это право она считает более применимым к их случаю и затем, основываясь на этой аргументации, судья должен вынести свое решение о том, какое право более применимо.

- Решение арбитражного центра касается только финансовых и экономических вопросов или социально-правовых тоже?

- Юрисдикция в основном касается бизнеса. Это могут быть решения по торгово-коммерческим взаимоотношениям. Это может быть нефтегазовая сфера, или сфера строительства и пр. Но наш Международный арбитражный центр привлекателен тем, что сюда могут прийти и физические лица, и юридические лица. Это может быть спор между двумя физическими лицами, или между физическим и юридическим лицом, или между двумя юридическими лицами. Это могут быть споры по очень широкому кругу вопросов. Даже если, к примеру, человеку не заплатили по контракту, он тоже может обратиться в арбитраж и это дело будет рассмотрено. То есть это не должны быть только участники МФЦА. Это могут быть люди и вне МФЦА, но только если обе стороны спора согласились прийти в арбитраж.

- В центр могут обращаться и компании или физические лица из других стран Средней и Центральной Азии?

- Конечно. Они могут прийти и обратится в Международный арбитражный центр МФЦА, чтобы разрешить свои споры. Регион Центральной Азии достаточно большой и здесь до сих пор не было такого центра.

- Тогда, надо полагать, МФЦА будет завалено такими делами.

- Конечно. И здесь надо учитывать, что речь идет не только о международных направлениях. Казахстан – это еще и огромная по территории страна (2,7 млн кв.км – «Къ»), размером больше всей Западной Европы (1,5 млн кв.км – «Къ»). Конечно, здесь, в Казахстане, не проживает столько людей как в Западной Европе, но все равно очень много людей. Поэтому кто хочет, может обратиться в Международный арбитражный центр МФЦА.

- Почему в руководстве центра в основном представители из Великобритании?

- Я бы хотела сказать, что это утверждение не совсем верно, потому что да, я являюсь британским юристом, но по национальности я - немка. Наш Регистратор и Руководитель аппарата Международного арбитражного центра МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт действительно британец. Но это все. Остальные сотрудники Международного арбитражного центра – казахстанцы. У нас есть уже опубликованный список арбитров и медиаторов. И в этом списке есть не только представители из Великобритании, но и из других стран Европы, из США, из России, есть представитель из Японии, из Пакистана. Последний родился в Пакистане и является высококвалифицированным специалистом по исламским финансам, по исламскому праву. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем в нашем списке арбитров и медиаторов появятся и казахстанские специалисты.

Что же касается сотрудников МФЦА, то стоит отметить, что там работает очень много высококвалифицированных профессионалов из Казахстана.

Однако в Суде МФЦА, ситуация немного другая. Там в его составе сейчас британские судьи. Но это очень легко объясняется тем, что суд МФЦА работает на праве МФЦА которое смоделировано и базируется на принципах общего права. Основными экспертами и профессионалами именно общего права и судебных разбирательств являются британские судьи. Но это не говорит о том, что в будущем здесь не будут работать казахстанские судьи. Я приведу в пример опыт моей практики в Катаре. Довольно через короткий период после того, как был создан Международный суд в Катаре, у нас там появилось двое местных судей.

- Можно ли рассматривать соглашение мэтров арбитража, как Вы, с продвижением британской системы правосудия, продвижением репутации британских судов, как наиболее компетентных и независимых?

- Великобритания, как, впрочем, и ряд других стран, таких как США, Франция, Швейцария, Швеция за многие годы развили систему арбитража и общего права до очень высоких стандартов. И соответственно Казахстан, потому что это было желание и решение именно Казахстана, пригласил нас сюда, чтобы мы помогли помочь построить такую же систему арбитража в рамках МФЦА на основе общего права.

- Года два назад адвокаты Великобритании протестовали против сокращения своих гонораров. Известно, что в 2016 году стоимость одного часа работы хорошего лондонского адвоката превысила отметку в $1,5 тыс. Между тем, в феврале этого года, в интервью «Къ» Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отмечал, что «у судей Международного финансового центра зарплата порядка $5-6 тыс». Если подсчитать, то это очень большая зарплата здесь, но гораздо меньше, чем у юристов в Великобритании. Почему же Вы на это согласились?

- Я буду говорить только об Арбитражном центре. Мы на своем сайте опубликовали весь список стоимости арбитражных разбирательств. По этому списку можно определить, сколько зарабатывают арбитры. Кроме того, отмечу, что эти суммы очень походят на те, которые зарабатывают арбитры в Лондоне или же в других арбитражных центрах. Но указанные на нашем сайте расценки находятся на самом минимальном уровне.

- Почему?

- Потому что мы хотим, чтобы люди могли обратиться в Международный арбитражный центр, и чтобы он был экономически эффективным. Так как мы только начинаем, запустили работу 1 января, поэтому наши цены довольно демократичны. И я хочу вас заверить, что арбитры и медиаторы, которых я выбрала в нашу коллегию, согласились работать именно по этим ставкам. И они не будут требовать чего-либо дополнительно. Это абсолютно точно. Потому что это неприемлемо.

И я тоже буду работать по тем же ставкам, как если бы я работала на Лондонский международный коммерческий арбитражный центр. И я естественно не буду требовать чего-либо дополнительно.

- Чем же Международный арбитражный центр МФЦА еще привлекателен, помимо уже перечисленных Вами пунктов?

- У нас на сайте опубликованы правила и процедуры. Но когда дело касается самого арбитражного разбирательства, самого процесса это закрытый момент. Ничего из этих процессов не будет опубликовано ни в одном СМИ, так как это международное правило. Также не будет опубликовано ни одно решение Международного арбитражного центра. Только если стороны придут к этому сами.

Кроме того, помимо выхода на весь Евразийский регион для решения гражданских и коммерческих споров посредством арбитража и других альтернативных методов разрешения споров, экономичных сборов в качестве наиболее привлекательных моментов можно было бы назвать то, что арбитры и медиаторы МАЦ все международного класса. Также есть Регистратор, который постоянно находится в Астане и открыт для консультаций. Несмотря на то, что у нас небольшой штат, мы можем обеспечить персональный подход к каждому арбитражному разбирательству. Нигде в мире такого нет.

- Прошло уже более полугода, с тех пор как был открыт МАЦ. Были ли уже обращения?

- Да, у нас уже есть запросы. Это говорит о том, что люди готовы использовать Международный арбитражный центр. Причем один из запросов поступил от компании, которая уже имеет арбитражное разбирательство за рубежом. Мы им сказали, что они могут прийти в наш Международный арбитражный центр в случае согласия обеих сторон. То есть они могут, допустим, завершить процесс в Финляндии, и обратится в наш Международный арбитражный центр.

Но в целом мы сейчас консультируем, рассказываем сообществу, в том числе и юридическому сообществу, о том, как мы работаем, как можно использовать наш Международный арбитражный центр. Мы помогаем разным компаниям включить в их контракты арбитражные оговорки, где будет прописано, что в случае каких-то споров они прибегнут к арбитражу именно в Международном арбитражном центре МФЦА. Но, конечно, компаниям требуется время, чтобы они прописали это в своих контрактах.

- На базе МФЦА работает еще и независимый суд. Пересекается ли Ваша деятельность?

- Мы друг от друга независимы. По нашим правилам существует небольшая вероятность вмешаться в дела друг друга. У суда есть только возможность наблюдать за тем, чтобы арбитражные процедуры были соблюдены и происходили на должном уровне в соответствии с регуляторными требованиями. Данный суд обеспечивает нам то, что решение арбитражного центра будет выполняться в Казахстане и за рубежом, согласно подписанным двусторонним договорам и Нью-Йоркской Конвенции 1958 года. Таким образом, наши клиенты, инвесторы, могут быть уверены, что мы независимы от судебной системы Казахстана. Мы независимы от суда МФЦА. В исключительных случаях он может вмешаться в нашу деятельность. Но наши решения подлежат признанию и исполнению как в Казахстане, так и за его пределами. Ведь любой, кто обращается в арбитраж в первую очередь заинтересован в том, чтобы решения арбитражного центра исполнялось быстро и эффективно. И мы это гарантируем.

- В арбитраж должны обратиться обязательно две стороны или это может быть одна сторона?

- Обычно это одна сторона. Они обращаются и запрашивают арбитражное разбирательство на рассмотрение их спора. Но когда они обращаются за арбитражем, эта сторона должна доказать, что у нее есть контракт, в котором прописано, что в случае спора (коммерческого или гражданского) они обращаются в арбитраж и что с этой оговоркой, прописанной в контракте вторая сторона согласилась.

- Вы, в своей практике, когда-нибудь рассматривали дела, касающиеся казахстанского бизнеса?

- У меня широкая международная практика арбитражных разбирательств, включая пример арбитражного разбирательства в Китае. Это было дело об авторских правах. Я знаю, какие арбитражные разбирательства проходят с участием, где одной из сторон являются представители из Казахстана. Но я не участвовала пока в них лично. Соответственно я могу сказать, у меня нет никакого прошлого опыта, который бы мог повлиять на мою нейтральность.

Фото: Олег СПИВАК