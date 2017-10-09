Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне – 10,25%

Сегодня Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%. Официальная ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,25%.

Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

Он напомнил, что в августе текущего года Национальным Банком было заявлено, что перспективы снижения базовой ставки в краткосрочной перспективе остаются незначительными.

«Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», - сказал Д.Акишев.

Следующее решение по базовой ставке, по словам Д.Акишева, будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

Об основных факторах и предпосылках принятия решения по сохранению базовой ставки на уровне 10,25% также рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев.

Он отметил, что оценки Национального Банка по инфляции в полной мере соответствуют фактическому ее уровню: «В сентябре годовая инфляция составила 7,1% и по-прежнему находится в середине целевого коридора. Инфляция за сентябрь составила 0,3%».

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Он пояснил, что сохранению инфляционного фона способствует рост цен на непродовольственные товары на 8,2% как фактор отложенного спроса со стороны населения: «Если в прошлом году расходы населения на непродовольственные товары снижались, то по итогам 2 квартала текущего года они достигли максимальных значений за последние 10 кварталов».

На рынке продовольственных товаров на протяжении последних трех месяцев наблюдалось сезонное замедление цен, что, по словам Д.Акишева, существенно снизило их прирост в годовом выражении с 9,7% в июне до 7,8% в сентябре. Прирост тарифов на платные услуги населению в годовом выражении остается низким – 5,2% в годовом выражении.

«Базовая инфляция, не учитывающая волатильные колебания цен на плодоовощную продукцию, энергоносители и регулируемые тарифы, в августе составила 6,7% в годовом выражении», - рассказал глава финрегулятора.

По оценкам Национального Банка инфляционный фон до конца текущего года останется умеренным. Основное инфляционное давление сохранится на стороне непродовольственных товаров в результате, как реализации отложенного спроса, так ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

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По словам Д. Акишева, в структуре продовольствия инфляционное давление будет наблюдаться на рынках отдельных товаров, но оно будет компенсироваться стабильной ситуацией по основной группе продовольственных товаров.

«Национальный Банк придает большее значение стабилизации инфляционных ожиданий населения и продолжит прилагать максимальные усилия в этом направлении. Важность данной задачи подкрепляется тем, что предположения населения о будущем изменении цен могут влиять на фактическую инфляцию – это хорошо известный и теоретически доказанный факт, - сказал Председатель Национального Банка РК.

Так же он отметил, что результаты сентябрьского опроса показали, что количественная оценка инфляции на год вперед, как и в августе, составила 6,5%, оставаясь в пределах целевого коридора на 2018 год.

«Наблюдается рост потребительского кредитования, с начала года он составил 11%. Рост потребительского кредитования и стимулирующая фискальная политика являются основными драйверами повышения совокупного спроса», - заключил Д.Акишев.

Индекс экономической активности в реальном выражении сохраняется на высоком уровне. В августе повышение краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составило 7,8% в годовом выражении.

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«Ускорение темпов роста наблюдается в промышленности, торговле, услугах транспорта и связи. Растет внешний спрос», - рассказал журналистам Д.Акишев.

По его словам, в то же время наблюдается замедление в строительстве, сельском хозяйстве, а также слабая инвестиционная активность.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние может оказать ситуация на товарных и сырьевых рынках. В сентябре цены на нефть формировались на уровне в среднем выше 55 долларов США за баррель», - сказал Д.Акишев.

В заключении он отметил, что динамика мировых цен на продовольствие в результате ожиданий рекордного объема мирового производства зерновых и перепроизводства на рынке сахара могут иметь благоприятное воздействие на понижение инфляции в Казахстане в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также Данияр Акишев рассказал о ситуации на внутреннем валютном рынке.

В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность, вызванная в основном спекулятивным фактором. По итогам сегодняшних торгов обменный курс сложился на уровне 341,51 тенге за доллар США. Акишев пояснил, что увеличение спроса на иностранную валюту поддерживаются возросшими в последнее время девальвационными ожиданиями.

«Для удовлетворения избыточного спроса на иностранную валюту Национальный Банк в сентябре 2017 года выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Национального Банка составил 69,7 млн. долларов США» - сказал Д. Акишев.

Он также рассказал, что до конца года Национальный Банк может осуществить продажу иностранной валюты из Национального фонда на биржевом валютном рынке в размере около 1 млрд долл. США и пояснил, что это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет, поскольку Нацфонд в долларах США, а бюджету необходимы тенге.

Глава финрегулятора отметил, что в настоящее время складывается благоприятная ситуация для фиксирования прибыли ЕНПФ от курсовой разницы. «Средний курс, по которому ЕНПФ в текущем году приобретал иностранную валюту, составляет 316,02 тенге. Учитывая текущие котировки по обменному курсу и достижение целевого уровня по доле иностранных активов, не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на Казахстанской фондовой бирже, что позволит зафиксировать полученный доход для его вкладчиков» - пояснил Д. Акишев.

Что касается ожиданий по ситуации на валютном рынке в ближайшее время, Д. Акишев сообщил, что существует высокая вероятность дальнейшего укрепления тенге, поскольку с точки зрения конкурентоспособности по отношению к валютам стран-торговых партнеров тенге является недооцененным.