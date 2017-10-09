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Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне – 10,25%

09.10.2017 18:00   582   0

Сегодня Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25%. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%. Официальная ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,25%.

Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

Он напомнил, что в августе текущего года Национальным Банком было заявлено, что перспективы снижения базовой ставки в краткосрочной перспективе остаются незначительными.

«Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», - сказал Д.Акишев.

Следующее решение по базовой ставке, по словам Д.Акишева, будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

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Об основных факторах и предпосылках принятия решения по сохранению базовой ставки на уровне 10,25% также рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев.

Он отметил, что оценки Национального Банка по инфляции в полной мере соответствуют фактическому ее уровню: «В сентябре годовая инфляция составила 7,1% и по-прежнему находится в середине целевого коридора. Инфляция за сентябрь составила 0,3%».

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Он пояснил, что сохранению инфляционного фона способствует рост цен на непродовольственные товары на 8,2% как фактор отложенного спроса со стороны населения: «Если в прошлом году расходы населения на непродовольственные товары снижались, то по итогам 2 квартала текущего года они достигли максимальных значений за последние 10 кварталов».

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На рынке продовольственных товаров на протяжении последних трех месяцев наблюдалось сезонное замедление цен, что, по словам Д.Акишева, существенно снизило их прирост в годовом выражении с 9,7% в июне до 7,8% в сентябре. Прирост тарифов на платные услуги населению в годовом выражении остается низким – 5,2% в годовом выражении.

«Базовая инфляция, не учитывающая волатильные колебания цен на плодоовощную продукцию, энергоносители и регулируемые тарифы, в августе составила 6,7% в годовом выражении», - рассказал глава финрегулятора.

По оценкам Национального Банка инфляционный фон до конца текущего года останется умеренным. Основное инфляционное давление сохранится на стороне непродовольственных товаров в результате, как реализации отложенного спроса, так ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

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По словам Д. Акишева, в структуре продовольствия инфляционное давление будет наблюдаться на рынках отдельных товаров, но оно будет компенсироваться стабильной ситуацией по основной группе продовольственных товаров.

«Национальный Банк придает большее значение стабилизации инфляционных ожиданий населения и продолжит прилагать максимальные усилия в этом направлении. Важность данной задачи подкрепляется тем, что предположения населения о будущем изменении цен могут влиять на фактическую инфляцию – это хорошо известный и теоретически доказанный факт, - сказал Председатель Национального Банка РК.

Так же он отметил, что результаты сентябрьского опроса показали, что количественная оценка инфляции на год вперед, как и в августе, составила 6,5%, оставаясь в пределах целевого коридора на 2018 год.

«Наблюдается рост потребительского кредитования, с начала года он составил 11%. Рост потребительского кредитования и стимулирующая фискальная политика являются основными драйверами повышения совокупного спроса», - заключил Д.Акишев.

Индекс экономической активности в реальном выражении сохраняется на высоком уровне. В августе повышение краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составило 7,8% в годовом выражении.

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«Ускорение темпов роста наблюдается в промышленности, торговле, услугах транспорта и связи. Растет внешний спрос», - рассказал журналистам Д.Акишев.

По его словам, в то же время наблюдается замедление в строительстве, сельском хозяйстве, а также слабая инвестиционная активность.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние может оказать ситуация на товарных и сырьевых рынках. В сентябре цены на нефть формировались на уровне в среднем выше 55 долларов США за баррель», - сказал Д.Акишев.

В заключении он отметил, что динамика мировых цен на продовольствие в результате ожиданий рекордного объема мирового производства зерновых и перепроизводства на рынке сахара могут иметь благоприятное воздействие на понижение инфляции в Казахстане в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также Данияр Акишев рассказал о ситуации на внутреннем валютном рынке.

В настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается волатильность, вызванная в основном спекулятивным фактором. По итогам сегодняшних торгов обменный курс сложился на уровне 341,51 тенге за доллар США. Акишев пояснил, что увеличение спроса на иностранную валюту поддерживаются возросшими в последнее время девальвационными ожиданиями.

«Для удовлетворения избыточного спроса на иностранную валюту Национальный Банк в сентябре 2017 года выступил ее продавцом. Объем нетто-интервенций Национального Банка составил 69,7 млн. долларов США» - сказал Д. Акишев.

Он также рассказал, что до конца года Национальный Банк может осуществить продажу иностранной валюты из Национального фонда на биржевом валютном рынке в размере около 1 млрд долл. США и пояснил, что это требуется для формирования необходимой суммы в тенге для перечисления трансферта Нацфонда в бюджет, поскольку Нацфонд в долларах США, а бюджету необходимы тенге.

Глава финрегулятора отметил, что в настоящее время складывается благоприятная ситуация для фиксирования прибыли ЕНПФ от курсовой разницы. «Средний курс, по которому ЕНПФ в текущем году приобретал иностранную валюту, составляет 316,02 тенге. Учитывая текущие котировки по обменному курсу и достижение целевого уровня по доле иностранных активов, не исключается продажа части иностранной валюты ЕНПФ на Казахстанской фондовой бирже, что позволит зафиксировать полученный доход для его вкладчиков» - пояснил Д. Акишев.

Что касается ожиданий по ситуации на валютном рынке в ближайшее время, Д. Акишев сообщил, что существует высокая вероятность дальнейшего укрепления тенге, поскольку с точки зрения конкурентоспособности по отношению к валютам стран-торговых партнеров тенге является недооцененным.

  • Источник:
  • Пресс-служба НБРК
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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
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  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    34

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
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1,2
млрд тенге
составляет задолженность предприятий по заработной плате, по данным министерства труда и социальной защиты РК
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