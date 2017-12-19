Биржа Youbit сообщила о банкротстве и прекращении работы

Криптовалютная биржа Youbit сообщила о прекращении работы и собственном банкротстве после второго взлома в этом году.

Первый взлом Youbit произошёл в апреле этого года. Тогда было украдено около 4 000 биткоинов. Местные спецслужбы связали эту атаку с северокорейскими хакерами.

Youbit объявила, что была взломана снова в этот вторник в 4:35 утра по местному времени. Хакерам удалось украсть 17% активов, хранившихся на бирже, при этом точная сумма не называется. Оставшаяся часть активов хранилась на холодном кошельке и не пострадала.

Биржа сообщает, что коэффициент потерь в результате этой атаки оказался ниже, чем в апреле, однако руководство компании приняло решение о банкротстве и в ближайшее время организует выплату клиентам 75% принадлежащих им средств. Торговля на платформе была прекращена, а её команда работает над минимизацией возможных потерь.

СПРАВКА:

Компания начала работать несколько лет назад. Официально домен yobit.net зарегистрирован 25 августа 2014 года. Биржа криптовалют была заинтересована в пользователях с разных стран, существовало несколько языковых версий сайта: русский, английский и китайский.

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