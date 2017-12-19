Биткоин начал торговаться на товарной бирже CME

17 декабря открылись торги фьючерсами на биткойн. Фьючерсы на январь начинали торговаться за $20 700, далее снизились до $18 900.

Сами фьючерсы рассчитываются не по цене биткоина, а по индексу Bitcoin Reference Rate (BRR) или Bitcoin Real Time Index (BRTI).

Также торги биткоином планируется проводить на биржах Euronext и NASDAQ. Ожиданиется, что доступ будет открыт в первой половине 2018 года.

То, что NASDAQ и Euronext будут предлагать продукт, не связанный со своим основным продуктом - классический сигнал о том, что “пузырь“ во всем разгаре, делится мнением эксперт компании "АНАЛИТИКА онлайн" Ярослав Бирченко. Цена на каждую транзакцию растет до неприемлемого уровня для ежедневного использования, считает он.

В 2010 году цена на биткоин была в районе $30 и комиссия за транзакцию - около $20. Сейчас средняя цена за транзакцию - $140. Продолжение такого тренда может вызвать падение цены за биткоин, говорит эксперт.

С текущей обстановкой на рынке и с открытием торгов биткоином на новых биржах цена на криптовалюту будет продолжать расти, уверен Ярослав Бирченко. Коррекционные движения будут, но преимущественно - в рост.

Биржа Youbit сообщила о банкротстве и прекращении работы

Напомним, сегодня биткоин оценивается в $18 747, а ближайшая точка поддержки находится на уровне $17 800.00 и $15 800.