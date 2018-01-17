Биткоин упал ниже $10 000

17 января, стоимость криптовалюты Bitcoin опускалась ниже $10 000. Сейчас бикоин стоит $9766, свидетельствуют данные торгов на портале Investing.com.

На момент написания материала (20:10 по времни Астаны) стоимость криптовалюты снизилась до $9766, или на 15,73%, потеряв в цене более $1800. А капитализация криптовалюты составила более $173 млрд.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки стоимость Bitcoin обрушилась на четверть. Падение продемонстрировали и другие криптовалюты из первой сотни. Они дешевеют на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, которые хотят ограничить или запретить торговлю ими.