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Болат Жамишев: ЕНПФ пользуется полуадминистративными методами при размещении своих ресурсов

31.05.2018 16:41   931   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

АО «ЕНПФ» использует полуадминистративные методы, размещая собственные ресурсы на финансовом рынке Казахстана, полагает председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев.

«У нас 2 года обсуждается, и глава государства озвучивал это даже как поручение, вопрос о том, чтобы вернуться не к прежней пенсионной системе, а уйти от «Единого накопительного пенсионного фонда», который, по сути, продолжает, используя полуадминистративные методы при размещении своих ресурсов, а вернуть к частным управляющим компаниям», - сказал Болат Жамишев на XV облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии 31 мая.

По его словам, данную системную задачу необходимо еще решить.

«Я не затрагиваю в целом вопросы пенсионного обеспечения, но я, работая в Национальном банке тогда, когда эта пенсионная система зарождалась, и будучи первым регулятором накопительных пенсионных фондов в нашей стране, помню, что идея была не просто решить вопрос о пенсионном обеспечении. Задача была создать институциональных инвесторов для финансового рынка и то, что объединили все пенсионные фонды в государственный "Единый накопительный пенсионный фонд", по сути, похоронило эту задачу и сегодня мы собственно вкушаем плоды этого», - сказал глава БРК.

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В связи с участием огромного ЕНПФ на фондовом рынке все, что на последнем происходит, по мнению Жамишева, «условно».

«Сегодня все, что происходит на рынке, это условно. Все, что происходит на рынке это то, что осталось неотрегулированным или недорегулированным, и просто рынок реагирует не по классике на эти моменты», - сказал Болат Жамишев. 

Он отметил, что объединение всех НПФ в один ЕНПФ привело к ликвидации целого класса институциональных инвесторов.

«Я думаю, что если бы функционировали частные управляющие компании, как раньше частные пенсионные фонды, которые инвестировали не только в национальные бумаги, но и во внешние активы, то, я думаю, они сориентировались в этой ситуации иначе. У нас инвестор – это ЕНПФ, который сказал: нет, мы в этом не участвуем. А банки, как инвесторы, недостаточно активны сейчас и на внутреннем рынке», - сказал глава БРК.

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