Более 202 млрд тенге планируют выделить на переиздание учебников на латинице

Более 202 млрд тенге планируется потратить на переиздание учебников с казахского языка на латинскую графику, говорится в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, сообщается на сайте электронного правительства.



Самой большой статьей расходов станет переиздание учебников на латинской графике по всем учебным предметам для общеобразовательных школ с казахским языком обучения, по учебным предметам «Казахский язык и литература» для школ с неказахским языком обучения и организация закупа местными исполнительными органами. Срок исполнения в документе указан: 2019-2025 годы.

Объем финансирования за эти годы составит 202 млрд 670 млн тенге.

На создание юрлица для организации деятельности по переходу к латинской графике запланировано выделение еще 602 млн тенге.

Ранее сообщалось, что на курсы для учителей по переходу на латиницу планируют выделить более 10 млрд тенге. Кроме того, в рамках перехода на латиницу на разработку онлайн-приложений, учебных курсов для детей и взрослых в электронных версиях с применением инновационной IT-технологии планируется выделить 382 млн тенге.

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