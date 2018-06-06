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Более 7 млн евро выделил Евросоюз Казахстану для борьбы с засолением почвы

06.06.2018 20:30   1220   0

Европейский союз вложит 7,1 млн евро в применение современных зелёных технологий в использовании засоленных земель для сельскохозяйственных целей в Казахстане, передает BNews.kz.

Стоит отметить, что реализация проекта осуществляется в рамках совместного проекта ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН «Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики».

Как отметил постоянный Координатор ООН/Постоянный Представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, общая площадь засоленных почв в Казахстане составляет 111,55 млн гектаров, или 41% от всей территории страны.

«Только в Кызылординской области, пострадавшей от бедствия Аральского моря, 73 307 тыс. гектаров орошаемых земель находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство имеющихся орошаемых земель требует коренного улучшения. Все вышеупомянутые факторы также сильно влияют на развитие животноводства. Однако, нехватка воды или доступ к ней препятствуют развитию животноводства. При этом, повышение урожайности высококачественной сельхозпродукции и развитие животноводства может обеспечить хорошую основу для экономической стабильности не только для региона, но и для всей страны. Рациональное использование засоленных земель и вовлечение бросовых земель в оборот является одним из проблемных вопросов сельскохозяйственного сектора Казахстана», - сказал Норимаса Шимомура.

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В этой связи, в 2016 году в рамках совместного проекта EC/ПРООН/ЕЭК ООН

«Поддержка Казахстана для перехода к модели зелёной экономики» был разработан пилотный проект по реабилитации засоленных земель Аральского региона.

Как сообщается, для проекта было выбрано фермерское хозяйство «Манак Баба», расположенное в 12 километрах к юго–западу от села Тан. Применение 9 прогрессивных «зелёных» технологий позволило обеспечить фермерское хозяйство чистой водой и электроэнергией, необходимых для полноценного развития.

На примере одного проекта была продемонстрирована полная система работы хозяйства, её преимущества, а также дальнейший потенциал тиражирования опыта.

«Работа в регионах является ключевым элементом нашей стратегии. Наши планы - работать с регионами, в том числе с Кызылординской областью, в новом формате через различные банки развития. Данный проект, реализованный при финансовой поддержке ЕС, является успешным примером реализации проекта в сфере зелёной экономики», - сказал поверенный посла представительства Европейского Союза в Казахстане Золтан Салаи.

ЕБРР профинансирует строительство солнечной электростанции в Караганде

Как стало известно, в рамках проекта была построена гибридная установка, состоящая из солнечной и ветряной электростанции, которая преобразует солнечное излучение и движение ветряных масс в электрическую энергию.

«Полученная энергия используется для бытового потребления и на нужды фермерского хозяйства. Специальный насос качает воду из скважины, расположенной на территории фермерского хозяйства в ёмкость большого объёма, бассейн суточного регулирования. Из бассейна вода равномерно распределяется по фермерскому хозяйству с помощью ветки трубопроводов. Вода, очищаемая обратноосмотической установкой, используется для обеспечения водой хозяйственных нужд фермы, крупного рогатого скота, а также для орошения земель»,  - заявил Шимомура.

По его словам, в результате проекта были реабилитированы порядка 5 га засоленных земель, из них 3 га - это яблоневый сад, а остальная часть предназначена для выращивания овощных культур. Рентабельность такого вида бизнеса составляет 7%, при этом полный срок окупаемости 5 лет.

«Развитие подобного малого сельскохозяйственного бизнеса в Аральском регионе с использованием зелёных технологий может обеспечить потенциальную экономию затрат на водо- и энергопотребление до 29 млн тенге. Помимо экономии средств, благодаря проекту, потенциальное снижение выбросов СО2 достигает до 300 тонн в год. В общей сложности пользу от проекта могут получить около 37 тысяч человек. Это наглядный пример того, как внедрение новых технологий и подходов привело к диверсификации и потенциальному росту производительности. Мы можем видеть, что поставка сельскохозяйственной продукции может помочь достичь более широких целей развития», - заявил Норимаса Шимомура.

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Фото: Dotamaps.ru

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