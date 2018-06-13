В Казахстане за 5 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал выросли на 25,3%

В Казахстане за 5 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составили 3 трлн 465,093 млрд тенге, увеличившись на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Как отмечается в распространенном сообщении, наиболее привлекательной отраслью для инвестиционных вложений остается горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (45,3%), транспорт и складирование (12,3%) и операции с недвижимым имуществом (13,9%).

Преобладающими источниками инвестиций остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, удельный вес которых в январе-мае 2018 года составил 74,6%, доля средств госбюджета - 8,5%, кредитов банков - 8,7% (из них кредитов иностранных банков - 0,4%) и заемных средств – 8,2% (из них заемных средств нерезидентов – 2,3%).