Большие возможности космической карты

В нашей стране действует более трех десятков банков, из них 25 банков и АО «Казпочта» на начало мая этого года эмитировали и распространили свыше 20,5 млн единиц платежных карточек. Каждая из них обладает своим определенным набором различных возможностей и преимуществ. И все же среди такого «леса» карточных предложений без опытного консультанта легко заблудиться. В нашу редакцию приходят вопросы от читателей с просьбой рассказать о возможностях безналичных платежей при помощи платежных карт. Мы попросили экспертов Сбербанка подробнее рассказать о новых карточных продуктах, которые недавно появились на рынке.

- «Планирую поступить в один из вузов Омска в России, поэтому подумываю открыть платежную карту, чтобы была возможность переводить деньги из Казахстана в Россию, желательно без комиссий» - Михаил Устюгов, абитуриент

- В любой зарубежной поездке очень важно, чтобы платежная карта была максимально удобным средством осуществления платежей или обналичивания денежных средств в стране пребывания. Так, для России, где планирует обучаться Михаил, мы бы порекомендовали открыть новый карточный продукт от казахстанского ДБ АО «Сбербанк» - карту «ALL IN» международной платежной системы Mastercard. Эта карта обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, она открывается бесплатно, комиссия за годовое обслуживание не взимается. Немаловажным доводом в пользу открытия этой карты, является и тот факт, что снятие наличных до 50 тыс. долларов США (или в эквиваленте), в банкоматах Сбербанка на территории стран, входящих Единое тарифное пространство, а это – Казахстан, Россия, Беларусь, также не облагается комиссией.

- «Мне по делам бизнеса периодически приходится бывать как в Казахстане, так и в России. И вот в одну из своих поездок столкнулась с ситуацией, когда денег на карте в командировке в Астане не хватило. Нужно было осуществить срочный перевод, пришлось искать ближайшее отделение банка и томиться в ожидании поступления денег. Есть ли карты, которые позволяют делать перечисления без изнурительного похода в банк?» - Владислава Молодцова, предприниматель

- Если бы Вы были клиентом казахстанского Сбербанка, такой проблемы у вас просто не возникло. Скажем, по уже упомянутой карте «ALL IN» от Сбербанка вы можете зарегистрироваться в системе онлайн-банкинга и осуществлять переводы на карты внутри сети Сбербанка в Казахстане без комиссии. Кроме того, вы можете осуществлять переводы с карты «ALL IN» по всему миру на любую карту международных платежных систем: VISA, Mastercard, UnionPay.

- «Мы с подругами-коллегами по работе любим коллективные походы по магазинам. К сожалению, наша зарплатная карта не имеет многих приятных бонусов, таких, например, как «Cashback» (возврат части стоимости покупки на счёт покупателя). Как можно открыть зарплатную карту с такими возможностями?» - Стелла Абдрахманова, бухгалтер

- Карте «ALL IN» легко можно придать статус зарплатной, если Вы уже получаете зарплату по карте Сбербанка. Для этого вам всего лишь нуждно обратиться в любое отделение ДБ АО «Сбербанк» в вашем регионе. Cashback станет приятным и весомым бонусом к вашей карте. За каждую покупку он будет начисляться в размере 1,3%. Cashback по этой карте не ограничен по максимальной сумме начисления. То есть при покупке, скажем, телевизора с большой диагональю, стоимостью полмиллиона тенге, Cashback составит 6 500 тенге. Если вы планируете приобрести автомобиль, то при расчете, скажем, картой Visa Gold или MasterCard Gold, Cashback может составить весьма приличную сумму, а по карте Nomad Club Mastercard World, вы сможете накопить бонусные баллы и обменять их на призовые полёты или повышение класса обслуживания на рейсах авиакомпании «Эйр Астана».