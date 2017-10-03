Большой заем для малого бизнеса

Начинающий бизнес, как растущий ребенок, нуждается в поддержке, делая первые шаги. Немаловажным условием развития МСБ является финансовая инфраструктура, в том числе доступность кредитования для предпринимателей. Многие банки предлагают различные программы кредитования для МСБ. В редакции «Къ» решили узнать, какие предлагаются условия по тем или иным программам.

Судя по статистике НБ РК, кредиты БВУ становятся популярным инструментом финансирования среди индивидуальных предпринимателей и небольших предприятий.

Так, совокупный размер выданных отечественными банками кредитов субъектам малого предпринимательства на 1 сентября 2017 года достигли 3 146,46 млрд тенге или 24,1% от совокупного объема выданных БВУ кредитов. За последние четыре года удельный вес займов малым компаниям в портфеле коммерческих банков вырос примерно в 2 раза. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем выданных кредитов малому бизнесу вырос на 12,9%.

Программы кредитования, предоставляемые отечественными банками МСБ, совершенствуются с каждым годом. Появляются новые продукты для бизнеса, БВУ упрощают условия кредитования и требования к клиентам, тем самым расширяя круг клиентов. Свою доля в развитии доступности кредитования сыграли и государственные программы, которые позволили казахстанцам через определенные банки получить льготные условия по кредитованию бизнеса в приоритетных секторах экономики.

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На что следует обратить внимание при выборе той или иной программы финансирования? Выбирая кредит для бизнеса, нужно просчитать все риски, советуют эксперты. Кроме того, следует выбирать тот вид кредита, который соответствует вашим целям. А, может быть, вам необходима кредитная линия, а не заем?

Специалисты рекомендуют обращать внимание на срок, на который дается заем. Некоторые банки предлагают заем на 84 месяца. Это – весьма привлекательный срок, учитывая, что любые вложения требуют определенного срока для отдачи.

Ну и немаловажный фактор – сумма займа. Согласитесь, что вкладывая немалые средства в бизнес, вы можете ожидать и соответствующей отдачи. А столкнуться с тем, что через какое-то время вам снова понадобится кредит – не очень-то приятная перспектива.

Так, у RBK Bank есть несколько интересных программ для малого бизнеса: кредит для МСБ и «Business-UP». В условиях они схожи – в обоих случаях заемщику предоставят средства от 1 000 000 тенге до 300 миллионов на срок от 6 до 36 месяцев в случае пополнения оборотных средств и от 6 до 60 месяцев – на приобретение основных средств.

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В Нурбанке для клиентов МСБ предлагают широкую продуктовую линейку, включающую в себя кредитные продукты, гарантии, депозиты, а также весь спектр банковских услуг. Чем шире предложение, тем больше вероятности удовлетворения потребности клиентов, считают в специалисты банка.

«Плюсы широкой продуктовой линейки банка заключаются в том, что под каждый вид обеспечения есть свой порядок рассмотрения и свои условия – это удобно для кредитных экспертов и ускоряет процесс рассмотрения выдачи кредита. Кроме этого, мы активно участвуем в государственных программах поддержки МСБ, которые пользуются большим спросом у малого и среднего бизнеса, - отмечают в Нурбанке.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса в банке включает продукты: «МСБ Недвижимость» – заем в целях приобретения недвижимости, используемой для бизнеса, «МСБ Авто» – кредит для приобретения транспортного средства, принимающего непосредственное участие в бизнесе, «Нұр-Сенiм» – заем и гарантия исполнения обязательств для бизнеса, действующего на протяжении не менее года, овердрафт, гарантии для МСБ и широкий выбор государственных программ для поддержки и развития бизнеса.

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Самым востребованным продуктом в Нурбанке назвали «МСБ Бизнес». Это универсальный продукт, предлагаемый клиентам банка на развитие бизнеса: на пополнение оборотных средств, приобретение и реконструкцию основных средств, а также инвестиционные цели. Программа предусмотрена не только для юридических лиц и ИП, но и также для крестьянских хозяйств на пополнение оборотных средств, приобретение и реконструкцию основных средств и инвестиции.

Средства выдаются как в тенге так и в долларах США, и соответственно, ставка вознаграждения зависит от валюты и источников кредитования – от 15% годовых и ГЭСВ – 16,5% при займе в тенге и от 10,5% годовых и ГЭСВ от 12,7% годовых – для займа в долларах по собственным средствам, а также от 6% годовых и ГЭСВ от 6,2% по займам в тенге в рамках государственных программ на развитие бизнеса. Программа предполагает применение различного вида финансового инструмента, что очень удобно для заемщика – это может быть самостоятельный банковский заем, кредитная линия – как возобновляемая, так и нет.

Сроки тоже зависят от целей: на пополнение оборотных средств дается заем сроком до 60 месяцев, а транш в рамках кредитной линии дается сроком до 24 месяцев, сама же кредитная линия открывается на 60 месяцев. На развитие бизнеса и инвестиции заем или транш кредитной линии дается сроком до 84 месяцев. Нужно отметить и сумму займа – до одного миллиарда тенге или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Обеспечением может быть как движимое, так и недвижимое имущество, средства на счете. К слову, в программе предусмотрен льготный период по погашению основного долга – до 6 месяцев на пополнение оборотных средств и до 12 месяцев на инвестиционные цели.

Также в Нурбанке имеется исключительная возможность получить финансирование программе «Контрактное финансирование» без предоставления твердого залога «движимого/недвижимого имущества». Этот банковский продукт, предусматривает пополнение оборотных средств для финансирования затрат на выполнение заказа/работ/услуг по заключенному контракту/договору. Предоставление средств производится против Контракта/денег поступающих в будущем по контракту на следующих условиях: размер кредита до 50% от суммы заключенного контракта, но не более 500 млн тенге, ставка вознаграждения 18% годовых по займам в тенге, по займам в долларах США ставка - от 12% годовых. Продукт имеет востребованность в случаях, когда процедура исполнения контракта/договора не предполагает авансовые выплаты и предприниматели, не имеют в достаточном количестве собственные средства для исполнения обязательств по контракту.

В Нурбанке отметили, что с целью привлечения новых клиентов, а также с целью удовлетворения потребностей действующих клиентов, банк на постоянной основе проводит анализ пожеланий клиентов в части необходимости разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг. Недавно Нурбанк запустил электронные банковские гарантии выпускаемые в формате электронного документа в рамках электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и на сайте Государственных закупок.

Большим спросом среди МСБ также пользуются программы кредитования с господдержкой предоставляемые через отечественные БВУ. К примеру, одним из востребованных инструментов, пользующихся спросом у клиентов МСБ при недостаточности залогового обеспечения, а также активно принимаемых банками второго уровня в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту заемщика являются гарантии фонда "Даму". Кредиты под гарантию фонда предоставляются банком действующим предпринимателям в размере до 50% и начинающим предпринимателям до 85% от суммы кредита в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Даму Оптима».

Государственные программы поддержки МСБ всегда пользовались активным спросом у предпринимателей. Это связано с тем, что программами предусмотрено финансирование заемщиков на выгодных условиях: в виде низкой ставки вознаграждения, длинных сроков финансирования, отсутствии банковских комиссий за организацию финансирования, а также возможностью частичного гарантирования со стороны государственных институтов при недостаточности залогового обеспечения.

В свою очередь, в Нурбанке рассказали о расширении своего участия в госпрограммах, реализуемых в основных регионах республики. Банк первым в стране начал реализацию социальной государственной программы микрокредитования в городах. На сегодняшний день микрокредиты предоставляются банком по государственной программе развития массового предпринимательства по самым низким на рынке процентным ставкам в размере 6% годовых. Также в планах развитие данного направления в рамках сотрудничества с Азиатским Банком Развития.

По итогам 2016 года прирост кредитного портфеля МСБ в Нурбанке составил 47% и достиг максимального показателя за последние 5 лет. Прирост по объему выдач кредитов МСБ составил 80%. Доля МСБ в ссудном портфеле банка составила 23%, по сравнению с 2015 годом доля увеличилась на 4,4%. В стратегических планах – увеличение доли МСБ к 2021 году до 27%.

«Главными принципами нашей деятельности являются: оперативность, профессионализм и компетентность, а также высокая ответственность перед клиентами. Одним из конкурентных преимуществ банка является мобильность, гибкость, индивидуальный подход к каждому конкретному клиенту, что обеспечивает самые дифференцированные запросы нашего клиента. Результатом всего вышеперечисленного становятся долгосрочные партнёрские отношения с действующими и потенциальными клиентами банка, к чему мы постоянно стремимся», - подчеркнули специалисты Нурбанка.

Для АТФБанка сегмент МСБ входит в число приоритетных для бизнеса направлений. В банке отметили, что в последние годы работа с клиентами данного сегмента идет особенно активно. За восемь месяцев текущего года объем выданных займов МСБ увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. «Предприятия сектора МСБ совершенно разные, это может быть небольшая торговая фирма и средняя логистическая компания. У них разные объемы, разные задачи. Поэтому мы адаптируем наши продукты и программы кредитования под различные потребности наших клиентов», - подчеркнули специалисты банка.

Для всех видов бизнеса АТФБанк предлагает три ключевых кредитных продукта. Первый – это «Быстрые кредиты», которые можно получить за три дня. Второй продукт – овердрафт, который, в первую очередь, направлен на то, чтобы пополнить оборотные средства. И третий продукт – программа "Бизнес-стандарт", ориентирован на средний бизнес. Он рассчитан на пополнение основных или оборотных средств, на инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности. Преимуществом программы является сумма займа – без ограничений, в любой валюте – тенге, доллары или евро. Срок финансирования составляет до 36 месяцев на пополнение оборотных средств и до 84 месяцев на пополнение основных средств и инвестиции. Ставка финансирования – от 7% годовых (зависит от цели, суммы и срока финансирования), а ГЭСВ составляет от 14,6%. Обеспечением также может стать депозит, движимое и недвижимое имущество.

Для малого бизнеса в Банке ЦентрКредит разработана программа кредитования «Быстрый Малый». Максимальный размер займа в зависимости от региона варьируется от 4,5 млн тенге до 50 млн тенге. Срок предоставление такого займа – 36 месяцев, для займов на пополнение оборотных средств – не более 12 месяцев. Ставка вознаграждения здесь рассчитывается индивидуально для каждой заявки. Преимуществом данной программы является отсутствие финансового анализа заемщика и сжатые сроки предоставления займа. Согласно данным БЦК, на сегодняшний день объем кредитов предоставленных БЦК малому и среднему бизнесу за 2017 год составил 74 млрд тенге.

Обслуживание клиентов МСБ, в том числе кредитование, является одной из приоритетных задач Цеснабанка. На сегодняшний день для субъектов МСБ банк предлагает несколько собственных продуктов по кредитованию с целю пополнения оборотных средств (до 165,0 млн тенге, со ставкой от 17% годовых) и приобретения коммерческой недвижимости (до 85% от стоимости жилья, со ставкой от 17% годовых). Помимо собственных продуктов банк предлагает клиентам МСБ участие в различных государственных программах. За первые семь месяцев текущего года объем выданных Цеснабанком кредитов для МСБ составил 22,62 млрд тенге.

Универсальный кредит для действующего и начинающего бизнеса предлагает и HalykBank со своей программой «Бизнес Medium». Здесь предполагается сумма до 3 млрд тенге сроком на семь лет. Ставка вознаграждения составляет от 13,5% годовых и ГЭСВ от 14,7% годовых. Кроме того, есть возможность предоставления льготного периода.

Обратим внимание на цели и залог – так, программа предусмотрена для пополнения оборотных целей, инвестиций и рефинансирования задолженности в других банках. Как и везде, валюта кредитования может быть как в тенге, так и в другой валюте, а залогом может стать движимое и недвижимое имущество.

По кредитованию малого бизнеса Банк ВТБ (Казахстан) предлагает следующие продукты: залоговое кредитование, продукт – «Бизнес-экспресс», автокредитование и овердрафт. В рамках программы «Премиум кредит» субъекты малого бизнеса могут получить заемные средства по индивидуальным условиям с целью приобретения и модернизации основных средств, пополнение оборота, а также на рефинансирование задолженности в других банках. Заем может быть выдан в тенге или в рублях на сумму от 75 миллионов до 750 миллионов тенге. Нужно отметить, что минимальным сроком кредитования является один месяц, а максимальным – 84 месяца. Финансирование оборотного капитала допускается по этой программе на срок до 36 месяцев, а в рублях – на год. В качестве залога принимается только недвижимое имущество. А по программе «Бизнес-экспресс» для малого бизнеса можно получить кредит без обеспечения до 3 млн тенге. За 8 месяцев 2017 года Банк ВТБ выдал малому и среднему бизнесу более 22 млрд тенге.