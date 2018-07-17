Брать деньги и уничтожать имущество: что Нацбанк запретил коллекторам?

Со 2 июня 2017 года были приняты Законы Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности», сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Однако в Национальный банк продолжают поступать обращения заемщиков касательно неправомерных действий коллекторов. Основные жалобы связаны с нарушением порядка взаимодействия с должником, который определен статьей 5 Закона.

Во 2-ом квартале 2018 года по итогам рассмотрения обращений в отношении 5 (пяти) коллекторских агенств:

- "Коллекторское агенство "Дельта М Казахстан"

- ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"

- ТОО "Коллекторское агентство"Национальная служба взыскания"

- ТОО «Коллекторское агентство «ПАРИТЕТ»

- ТОО «Коллекторское агентство «Legal Collection»

применены ограниченные меры воздействия, в виде письменного предписания за следующие нарушения:

- осуществление недобросовестных действий при взаимодействии с должником ("Коллекторское агенство "Дельта М Казахстан", ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс", ТОО "Коллекторское агентство"Национальная служба взыскания");

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- подпункта 14) пункта 1 статьи 15 Закона, согласно которому коллекторское агентство обязано фиксировать процесс взаимодействия с должником с помощью средств аудио- или видеотехники в помещениях коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения и хранить материалы аудио-и (или) видеозаписи в течение шести месяцев с даты взаимодействия с должником и (или) его представителем (ТОО «Коллекторское агентство «ПАРИТЕТ»);

- при первичном контакте с должником не сообщена вся необходимая информация, а именно наименование коллекторского агентства, номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, которое осуществляет взаимодействие с должником ("Коллекторское агенство "Дельта М Казахстан", ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс", ТОО «Коллекторское агентство «Legal Collection»).

Какие действия со стороны коллекторов запрещены законом:

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

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- совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

- оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

- введения лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- принятие коллекторским агентством денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

- требования со стороны коллекторского агентства о погашении задолженности иным имуществом, кроме денег;

- разглашение коммерческой или иной охраняемой законами РК тайны, полученной от кредитора и (или) его представителя и (или) третьих лиц.

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