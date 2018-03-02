БРК финансирует строительство нового ферросплавного завода в Караганде

АО «Банк Развития Казахстана (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек») открыл кредитную линию ТОО «YDD Corporation» в сумме более 24 млрд тенге и сроком на 11 лет для строительства первой очереди завода по производству ферросилиция в городе Караганда. Ввести в строй завод, производственной мощностью 96 тыс. тонн ферросилиция в год, планируют в первом полугодии 2019 года.

Общая стоимость проекта составляет более 34 млрд тенге, собственное участие заемщика в финансировании проекта составляет 10 млрд 030 млн тенге.

«Финансируется проект в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы. Вы знаете, что программа ГПИИР финансируется за счет софинансирования банка со стороны республиканского бюджета. То есть мы 50% на эту программу получаем из бюджета, 50% - привлекаем с рынка по рыночной стоимости, в итоге средняя стоимость этого фондирования определяет стоимость нашего займа», - пояснил председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев.

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По его данным, предоставленное БРК финансирование будет направлено на строительно-монтажные работы, включая строительство склада, цеха, корпуса, теплообменника, газоочистной установки, распределительной камеры, противопожарного бассейна, лаборатории, а также на закуп, поставку и монтаж оборудования.

В свою очередь, один из участников ТОО «YDD Corporation» Ерлан Нигматулин сообщил, что особенностью данного проекта является применение при его реализации новейших мировых технологических разработок производственного цикла. В частности, системы газоочистки, которая обеспечит высокую степень очистки воздуха от производственной пыли с дальнейшей ее переработкой в микрокремнезем – компонент, который используется в строительной индустрии для производства высокомарочных цементов. Отсюда и высокая экологичность проекта и плюс «универсальное» географическое расположение завода. Во-первых, он строится вблизи Карагандинской ТЭЦ–3, что позволит снизить затраты на электроэнергию, доля которых в структуре себестоимости производства ферросилиция достигает 50%.

Во-вторых, сырьем для будущего завода, необходимого для производства ферросилиция, являются кварцит, известняк, уголь и окалина, месторождения с запасами которых расположены также в Карагандинской области.

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Плюс ко всему, по данным участника ТОО «YDD Corporation», сырье для производства ферросилиция будет поставляться в будущий завод по фиксированной цене по длительным контрактам. На сегодня длительные контракты с фиксированной ценой заключены на поставку электроэнергии и угля.

«Мы изучали и другие регионы страны. Почему выбрана именно Карагандинская область? Во-первых, близость к источнику энергии. Во-вторых, близость к сырьевому сектору, в частности, к месторождениям кварцита. Учитывали и наличие людского ресурса в промышленной переработке и металлургии. Мы, изучив все эти компоненты, приняли решение, что завод нужно строить в Карагандинской области», - сказал Ерлан Нигматулин. «Мы начали работы 26 августа прошлого года и на сегодня фундаментные работы под основные и вспомогательные цеха завершены. В настоящее время мы ведем строительство нескольких вспомогательных корпусов».

Завод, по его словам, будет выпускать ферросилиций – сплав железа и кремния, используемый для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийных и жаростойких марок стали, которые применяются в строительстве и во всем промышленном производстве.

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Основной объем производимого на предприятии ферросилиция планируется экспортировать в Россию, Турцию, Южную Корею, США и страны Европейского Союза.

«Продукция, которая будет выпускаться на нашем заводе, будет на 100% экспортоориентированной. Уже сейчас у нашего завода есть хорошая контрактная проработка, у нас имеются оффтейк контракты (соглашение о приобретении части продукции добывающей или энергетической компании, которая еще не произведена; производитель планирует добыть определенное количество сырья и заключает соглашения с отдельными компаниями, которые соглашаются «отобрать» (offtake) определенное количество сырья; эти соглашения могут налагать обязательства на покупателя, но не налагать обязательств на производителя произвести этот продукт – «Къ») на сбыт готовой продукции с международным трейдером, который на мировом рынке имеет большой опыт работы», - подчеркнул Е.Нигматулин. «Но мы не исключаем возможности открытия торговых домов, представительств в странах ЕС. Ценовая конъюнктура складывается благоприятно: в прошлом году стоимость ферросилиция составляла $800-900 за тонну, в этом году она достигла $2 тыс. за тонну, потому что увеличивается спрос на данную продукцию. К примеру, если в 2015 году мировой спрос на ферросилиции был в объеме 8,3 млн тонн, то в 2017 году объем спроса вырос на мировом рынке до 15 млн тонн».

Между тем, он пояснил, что международные аналитики прогнозируют дальнейший стабильный рост цен на ферросплавы, в том числе и на ферросилиций. Их прогнозы основаны на следующих факторах: во-первых, рост инфраструктурных инвестиций в рамках Программы, которую разработало правительство Китая для улучшения связи между азиатскими, европейскими и африканскими континентами. Во-вторых, рост рынка электромобилей в ближайшие годы, что существенно увеличит спрос на металлы. И, в-третьих, одним из крупнейших потребителей ферросплавов после КНР являются США. И их новая инвестиционная политика направлена на форсированную индустриализацию. Что также повлечет за собой увеличение спроса на выпускаемую нами продукцию.

«Производственная мощность нашего завода такова: на 1 этап планируется выпускать продукцию в объеме 96 тыс тонн в год. Запланированный годовой объем производства завода выведет Казахстан в ТОП-9 крупнейших мировых производителей ферросилиция. На втором этапе планируется выпускать порядка 144 тыс. тонн ферросилиция в год и на третьем этапе - 240 тыс тонн ферросилиция в год. Реализация 2 и 3 этапов позволит Казахстану занять 5 место по производству ферросилиция в мире», - сказал Ерлан Нигматулин.

В этой части он отметил, что строительство 2-ой и 3-ей очереди завода ТОО «YDD Corporation» планирует осуществить за счет реинвестиций чистой прибыли завода. Не исключают в компании и возможность выхода на IPO.

Между тем Болат Жамишев сообщил, что со временем этот вопрос может уточняться.

«Может быть, если хорошо пойдут продажи и необходимо будет ускорить введение 2 и 3-ой очереди, возникнет потребность в финансировании от банка. Мы, безусловно, готовы в этом участвовать, и располагаем широким инструментарием для этого. Мы можем участвовать в любой форме – и в капитал, и заём, и через облигационный заём. Пока у компании планы построить за счет чистой прибыли, а дальше будет видно», - уточнил он.

Отметил глава БРК и социальную сторону проекта. По его словам, на период строительства завода будет создано до 1 500 рабочих мест, а после запуска в эксплуатацию будет сформирован штат сотрудников численностью порядка 550 человек.

«Завод строится вне территории Специальной Экономической зоны, то есть на предприятие не будут распространятся налоговые льготы СЭЗ. На завод будут распространятся общие налоговые преференции.. Организаторы этого проекта выбрали площадку исходя из близости ТЭЦ. Экономика проекта внушает большой оптимизм и высокая маржинальность, о чем говорят планы ТОО «YDD Corporation» осуществить строительство 2 и 3-ой очереди проекта за счет чистого дохода, предполагает, что компания планирует начисление и уплату достаточно больших налогов. В этом смысле для региона запуск этого завода с фискальных позиций, с позиции получения налогов – достаточно эффективен», - резюмировал Б.Жамишев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН