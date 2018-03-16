БТА Банк вернул $38,3 млн в результате мирового соглашения с бывшим партнером Аблязова

БТА банк получит активы и финансовые средства на $38,3 млн в результате заключенного мирового соглашения с Джозефом Четритом, бывшим партнером Мухтара Аблязова.

"В ходе судебного процесса, инициированного в 2015 году АО "БТА Банк" и акиматом Алматы против Мухтара Аблязова, Ильяса и Виктора Храпуновых, а также Triadou SPV S.A. в Южном окружном суде Нью-Йорка (США), с одним из участников судебного процесса, господином Джозефом Четритом, было заключено мировое соглашение", - сообщила пресс-служба БТА банка.

В рамках соглашения Четрит через принадлежащие ему компании передал банку права собственности на два объекта недвижимости, суммарная стоимость которых, по предварительной оценке, составляет $13,165 млн; наличный платеж, равный оценочной стоимости объекта недвижимости – $1,6 млн; финансовые средства в сумме $23,5 млн, хранящиеся по приказу судьи на депозитном счету. Средства будут высвобождены после завершения судебного процесса.

Как указывается в сообщении, БТА банк подал все необходимые регистрационные документы в соответствующие государственные органы штата Нью-Йорк для официального завершения процесса регистрации права собственности банка на вышеуказанную недвижимость. По мере получения документов БТА банк начнет предметную работу с потенциальными покупателями.

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"Деятельность БТА банка по возврату активов на межгосударственном уровне создала правовой прецедент в деле установления и возврата похищенных активов через создание доказательной базы в судебных органах США. Также хотим отметить сотрудничество бывшего партнера М.Аблязова, благодаря которому часть спора была решена мирным путем и сугубо в правовом поле", - отмечается в сообщении.

"Дополнительно хотим добавить, что в рамках данного разбирательства, судом было отмечено некорректное поведение со стороны ответчиков. В рамках судебного процесса 5 марта текущего года судьей Катрин Паркер вынесено решение в части установления субъективной вины И.Храпунова в нарушении ранее вынесенного судом приказа о конфиденциальности расшифровок свидетельских показаний со стороны истцов", - говорится в пресс-релизе.

Судом было установлено, что И.Храпунов организовал утечку расшифровки показаний представителя БТА банка в ряде СМИ. "Таким образом, он не только нарушил приказ судьи, но и препятствовал осуществлению правосудия. Судья Паркер отметила некорректное поведение И.Храпунова, основываясь на его показаниях консультантам БТА банка в начале февраля в Женеве (Швейцария), которые были записаны на видео и предоставлены суду", - говорится в информации.

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"Учитывая факты, БТА банк и акимат Алматы настроены на положительный исход судебного разбирательства, предварительно запланированного на середину или конец 2018 года. Мы уверены в том, что в будущем удастся выявить и вернуть в Казахстан и другие возможные скрытые активы, в том числе с помощью американской системы правосудия", - отмечается в сообщении.

Дело в отношении М.Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году. Аблязов и его сообщники обвинялись в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

31 июля 2013 года М.Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции М.Аблязова из Франции.

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В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции М.Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче М.Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".

Аблязов приговорен в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, выплатой штрафа в 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 года.

Вместе с ним осуждены председатель правления банка Садуакас Мамеш и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, их приговорили к 5 годам лишения свободы условно каждый. Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков приговорен к 15-ти годам колонии, с конфискацией имущества и лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.