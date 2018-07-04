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Булан Копешов назначен председателем правления АО «АзияКредит Банк»

04.07.2018 10:46   1285   0

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» сообщило об изменениях в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

На общем собрании акционеров 29 июня было принято решение о назначении Булана Копешова председателем правления - членом совета директоров АО «АзияКредит Банк».

Также стало известно, что Бауыржан Нугыманов покинул совет директоров.

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Мурат Еркебаев, Дмитрий Кобзев, Булан Копешов.

Булан Копешов окончил в 1996 году Казахстанский Государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль».

Трудовую деятельность начал в банковской сфере в 1993 году, придя на работу бухгалтером в Джансугуровское отделение АК «Агропромбанка». Работал в Талдыкорганском региональном филиале ОАО «Народный Банк Казахстана» в период с 1997 по 2002 годы, пройдя путь от менеджера счета Операционного отдела филиала до начальника Управления операционной работы.

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С 2002 по 2006 годы работал в ОАО «Альянс Банк», занимая различные должности, начиная с ведущего специалиста до директора Департамента развития экспресс-кредитования. В разные годы, с 2007 по 2011, возглавлял микрокредитные компании: ТОО МКО «Кредит Land»; ТОО МКО «Казахстанская микрокредитная компания», имеющие представительства и филиалы во всех областях Республики Казахстан, а также руководил крупной коллекторской компанией ТОО «Позитив Securities». С 2012 года работал управляющим директором в АО «Bank RBK».

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С октября 2012 года присоединился к команде АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» в качестве управляющего директора, курирующего вопросы развития розничного бизнеса и рекламы.

С июня 2013 года является членом правления АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)».

С 07.09.2016 г. решением совета директоров переведен на должность заместителя председателя правления – члена правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

С 14.04.2017 г. решением совета директоров переведен на должность председателя правления АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

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