БВУ заморозили выдачу кредитов ряду стройкомпаний в РК

Казахстанские банки из-за просрочек по кредитам отказывают строительным компаниям в выдаче новых займов, сообщает Energyprom.kz.

Среди должников и тех, кто часто задерживает платежи, 16% - представители строительной отрасли.

По этой причине качество портфеля с мая по июль текущего года значительно ухудшилось. Если раньше просрочки составляли 11% от доли займов, то теперь цифра выросла до 16,4%.

От общего числа кредитов для физических и юридических лиц задолженность составила 10,3%.

Именно по этой причине БВУ РК стали реже выдавать строительным компаниям займы. От общих выдач их доля составляет 7,6%. По словам экспертов, это минимальный уровень за последние 5 лет.

В целом, как отмечается, экономика страны выросла на 4,2 %, так как за первое полугодие строительные фирмы выпустили на 5,9% больше реальной продукции, чем за тот же период в прошлом году.

Согласно анализу аналитиков, БВУ получают меньше возврат от краткосрочных портфелей. Таких займов в строительной отрасли немного – 18%.

Стоит отметить, за 7 месяцев 2017 года доля неработающих кредитов в долгосрочном портфеле выросла с 8,7% до 13,7. На этом фоне выдача длинных кредитов стройкомпаниям была заморожена, объем портфеля таких ссуд за год сократился до 801,4 млрд тенге.

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