Чаще всего подделывается купюра номиналом в 2 тысячи тенге

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил и.о. заместителя Управления профилактической работы и контроля Комитета государственных доходов министерства финансов Ерден Жума.

«По словам наших специалистов, защитные свойства данной купюры устарели. Данная купюра защищена меньше остальных. Купюры номиналом в 5 и 10 тысяч тенге более качественные и подделать их сложнее. Сказывается и тот факт, что эта купюра мелкая и на подлинность его продавцы проверить не спешат. Как правило, проверяют на подлинность купюры большего номинала», - пояснил он.

Распространяются фальшивые купюры, с его слов, на базарах, мелких торговых точках, такси. И, как правило, ночью.

В целом, в прошлом году зарегистрировано 214 преступлений по фактам фальшивомонетничества. Из денежного оборота изъято 2 511 поддельных национальных валют на общую сумму 7,4 млн тенге, а также 497 штук иностранной валюты на сумму свыше 26 млн тенге. Пресечена деятельность 4-х подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

По его словам, борьба с фальшивомонетничеством является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета государственных доходов, так как преступная деятельность в этой сфере подрывает деятельность денежно-кредитной системы страны и создает реальную угрозу экономической безопасности государства.

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«Мы проводили анализ, из которого следует, что количество преступлений в данной сфере стабильна. Резких всплесков не наблюдалось», - сообщил изданию спикер.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН