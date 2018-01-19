Центр перинатологии и детской кардиохирургии получил в подарок новое оборудование

Это уже восьмая лазерная установка по стране, приобретенная в рамках благотворительного проекта, в котором участвуют клиенты Казкоммерцбанка и пользователи портала Homebank.kz. Оборудование предназначено для экстренного оперативного лечения ретинопатии недоношенных (глазное заболевание, способное привести к слепоте). За четыре года удалось помочь восстановить зрение 600 малышам по всему Казахстану.

Дети, рожденные с экстремально низкой и низкой массой тела, появившиеся на свет ранее 34-ой недели, малыши с тяжелыми соматическими патологиями находятся в группе риска по заболеванию ретинопатией.

«В 2012 году в Алматы начали проводить операции по лазерной коагуляции сетчатки на базе института педиатрии и детской хирургии, на базе первого перинатального центра в Алматы. Было проведено более 300 операций. Мы (Центр перинатологии и детской кардиохирургии) – достаточно молодая организация, работаем с 2011 года. Раньше проводили только диагностику, но не делали операции на своей базе и переводили наших маленьких пациентов в институт педиатрии или перинатальный центр. Но каждый перевод чреват тем, что мы теряем драгоценное время. Нам подарили специальный офтальмологический лазер, и наши дети теперь никуда не будут ездить, а будут получать лечение на базе нашего центра, и они ничем не будут отличаться от здоровых детей, будут видеть этот мир и эти краски своими глазками», - рассказала на пресс-конференции директор алматинского Центра перинатологии и детской кардиохирургии Эльмира Жакашева.

Ежегодно из 20 тыс. недоношенных новорожденных примерно у 8 тыс. детей выявляется ретинопатия. Если не успеть в течение 72 часов провести лазерную коагуляцию сетчатки, высока вероятность, что в дальнейшем потребуются серьезные операции или ребенок так и останется инвалидом по зрению.

«Очень большая задача стоит перед нами по внедрению ранней диагностики и своевременного лечения. С 2013 разработаны протоколы, согласно которым все недоношенные дети должны осматриваться и, если выявлено это заболевание, то в течение 72 часов в обязательном порядке необходимо провести лазеркоагуляцию сетчатки. Если не успеть помочь малышу в первые трое суток, будет стоять вопрос о более серьезных операциях, которые выполняются на базе специализированных офтальмологических учреждений. С 2008 года благодаря нашим коллегам по благотворительности, мы налаживаем лазерное лечение. Уже в 7 регионах: Атырау, Шымкент, Караганда, Павлодар, Восточно-казахстанская область, Алматы, Астана появились лазерные установки. Сегодня к ним прибавилась еще одна», - отметила заместитель председателя правления по науке и стратегическому развитию КазНИИ глазных болезней Нэйля Алдашева.

По ее словам, в конце прошлого года Министерство здравоохранения РК подписало приказ по проведению офтальмологического скрининга, и до конца 2018 года необходимое оборудование появится в перинатальных центрах в остальных регионах.

«С 2007 года Qazkom поддерживает инициативы Министерства здравоохранения РК, направленные на снижения материнской и младенческой смертности. Дети – наше будущее и мы, как социально ответственная компания, считаем важным внести свой вклад в то, чтобы обеспечить здоровое начало жизни юного поколения казахстанцев. С этой целью был создан проект «Ангел-Хранитель», направленный на оснащение качественным медицинским оборудованием реанимаций родильных отделений. В течение 11 лет мы оснастили комплексом медицинского, в том числе и реанимационного оборудования 5 родильных домов на общую сумму более 142 млн тенге. Анализируя совместно со специалистами проблемы перинатальных центров, 4 года назад мы увидели потребность в оборудовании и специалистах для лечения ретинопатии недоношенных детей. Теперь 8 перинатальных центров в 7 городах оснащены новейшими офтальмологическими лазерами на сумму более 71 млн тенге. Мы рады, что теперь ежегодно более 100 детей с выявленным заболеванием смогут видеть мир своими глазами», - сказал председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка.

Интересно, что каждая вторая лазерная установка для перинатальных центров фактически была приобретена благодаря пользователями портала Homebank.kz, которые делали пожертвования через портал и совершали покупки при помощи специальных банковских карт «Ангел-хранитель» (0,15% от суммы оплаты перечислялось на специальный счет благотворительно проекта).

«Проект «Ангел-Хранитель» не возможен без участия клиентов и партнеров Qazkom. Я хотел бы поблагодарить, что за эти годы более 8 тысяч клиентов внесли свой вклад в благотворительную деятельность. Сумма пожертвований через Homebank.kz только за 2017 год - более 10 млн тенге. Я уверен, что после объединения банков HalykBank и Qazkom мы продолжим свою благотворительную деятельность и найдем новые проекты», - заключил он.

Фото: Олег СПИВАК