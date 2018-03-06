Согласно данным торгов во вторник цены на золото выросли на фоне снижения доллара, в то время как инвесторы закрывали короткие позиции в связи с опасениями о торговой войне, которые вызвало предложение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

Согласно данным Investing.com, на момент написания материала (на 17:05 по времени Астаны) золото торговалось по $1.326 за тройскую унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $4,3 до $1.324,3 за унцию.

Котировки драгоценного металла набрали более $20 после снижения до минимума двух месяцев в $1.302,61 за унцию 1 марта.

Индекс доллара к корзине основных валют к 15.40 ослаб на 0,12% до 89,970 пункта. В конце прошлой недели американская валюта упала до 16-месячных минимумов к считающейся безопасной иене, поскольку рынок охватило беспокойство о возможном начале торговой войны после объявления Трампа о пошлинах на сталь и алюминий.

Дональд Трамп сообщил, что не отступится от своего решения ввести пошлины на импорт стали и алюминия вопреки недовольству торговых партнеров.

Как привлечь иностранных инвесторов на казахстанский фондовый рынок?

При этом, опасения о торговой войне ослабли на этой неделе по мере роста давления на американского президента, а инвесторы рассмотрели в угрозах Трампа инструмент переговоров, а не жесткие политические предложения.

Как ожидается, американский лидер примет окончательное решение о пошлинах в конце недели, но некоторые знакомые со сделкой эксперты полагают, что решение может быть принято на следующей неделе.