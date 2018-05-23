Чистая прибыль АО «АТФ Банк» увеличилась до 3,4 млрд тенге

АО «АТФ Банк» в I квартале 2018 года увеличило чистую прибыль до 3,4 млрд тенге. Это на 257 млн тенге больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в финансовом отчете, опубликованном на KASE.

Согласно документу, активы банка увеличились на 35 млрд до 1,360 трлн тенге. Также выросли и обязательства банка до 1,248 трлн тенге. В I квартале 2017 года обязательства АО «АТФ Банк» составили 1,213 трлн тенге.

Кроме того, капитал банка уменьшился до 111,9 млрд тенге. В прошлом году, в I квартале он составлял 112,1 млрд тенге.