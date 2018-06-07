Чистая прибыль АО «Евразийский банк» увеличилась в 7 раз

АО «Евразийский банк» в 2017 году увеличил чистую прибыль до 2,7 млрд тенге. Это в 7 раз больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в финансовой отчетности банка за прошлый год, опубликованной на KASE.

Так, активы банка сократились на 2% и составили 985,3 млрд тенге. По итогам 2016 года активы составляли 1,005 трлн тенге.

Также сократились и обязательства на 3,2%, до 881 млрд тенге. Собственный капитал вырос на 9,6%, до 104 млрд тенге, уставный капитал составил 57,1 млрд тенге.

Напомним, по итогам I-го квартала 2018 года прибыль Евразийского банка составила 497 млн тенге. За аналогичный период 2017 года был убыток в 6,5 млрд тенге.

По данным отчета, активы банка уменьшились на 24 млрд тенге, до 961 млрд тенге. Уменьшились и обязательства банка на 17 млрд тенге, до 870 млрд тенге. Также собственный капитал банка уменьшился на 13 млрд тенге, до 91 млрд тенге.