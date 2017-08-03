Валюта нал
USD 332.60 333.20
RUB 5.53 5.55
EUR 395.00 396.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.36
+0.000%
EUR/KZT
396
+0.000%
RUB/KZT
5.52
+0.000%
EUR/USD
396
+0.000%
EUR/CHF
396
+0.000%
EUR/JPY
396
+0.000%
GBP/USD
438.5
+0.000%
USD/CHF
333.36
+0.000%
USD/JPY
333.36
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.36 396 5.52
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.41
+0.008%
Нефть WTI
49.52
+0.010%
Золото
1264.3
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
-0.016%
Жилье Астана
960
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.41 49.52 1264.3
+0.008% +0.010% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Чистая прибыль АО "Фридом Финанс" за 2016 год выросла почти в 3 раза

03.08.2017 10:20   1275   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

По итогам 2016 года активы инвестиционной компании АО "Фридом Финанс" составили 19,080 млн тенге, что превышает данный показатель 2015 года на 232%. Согласно опубликованному на KASE годовому отчету, компанией в 2016 году была зафиксирована чистая прибыль в размере 3,296 млн тенге в сравнении с чистой прибылью в размере 1,138 млн тенге в 2015 году.

Компанией в 2016 году была зафиксирована чистая прибыль в размере 3,296 млн тенге в сравнении с чистой прибылью в размере 1,138 млн тенге в 2015 году. За 2014 год компания отразила убыток в сумме 438 млн тенге. Основными доходами компании являются доходы по финансовым инструментам и комиссионные вознаграждения.

Увеличение доходов в 2016 и 2015 годах по сравнению с предыдущим годом обусловлено увеличением доходов по операциям с собственным портфелем ценных бумаг (переоценка и купля-продажа ценных бумаг) на сумму 3,053 млн тенге и на сумму 1,713 млн тенге соответственно. Процентные расходы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 800 млн тенге в связи с увеличением краткосрочных заимствований в виде обязательств по соглашениям РЕПО, а также выпуском долговых ценных бумаг.

В июне 2017 года объем нетто-покупки долларов США населением составил $316,0 млн...
В июне 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 9,8% и составил...

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

Увеличение активов в 2016 году связано с увеличением заемных средств, представленных соглашениями РЕПО и с выпуском долговых ценных бумаг. Средства, полученные от выпуска долговых ценных бумаг и заемные средства, были направлены на увеличение собственного портфеля ценных бумаг.

Материалы по теме

Самрук - Казына успешно реализовал облигации на сумму 25 млрд тенге

Павлодарская область превзошла другие регионы РК по уровню инфляции

Утренняя сессия: доллар опустился до 334 тенге

НБ РК представил подборку нарушений, выявленных во 2 квартале 2017 года в действиях БВУ

Нацбанк приостановил лицензию АО «Delta Bank» на прием депозитов физических и юридических лиц

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2016–2014 гг., компания имела следующие финансовые показатели:

По состоянию на конец 2016 года активы компании, в основном, представлены финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток (17,742 млн тенге) и денежными средствами и их эквивалентами (798 млн тенге), что составляет 97% от общих активов. В предыдущем году этот показатель был равен 94% и 46% соответственно.

Деятельность компании финансируется, в основном, за счет собственного капитала и заемных средств в виде долговых ценных бумаг и в виде операций по соглашениям РЕПО. Размер собственного капитала по итогам 2016 года составил 6,238 млн тенге или 33% от активов. По итогам 2015 и 2014 годов этот показатель был на уровне 65% и 95% соответственно. Собственный капитал компании преимущественно сформирован акционерным капиталом в размере 3,068 млн тенге. 

Павлодарская область превзошла другие регионы РК по уровню инфляции

Справка

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг. Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» (Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Победитель в номинациях «Лидер рынка», «Андеррайтер года», «Маркет-мейкер года» (2017 г., Казахстанская фондовая биржа). "Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на KASE". Компания занимает 1-е место в рэнкинге активности членов KASE в секторах «долевые ценные бумаги» и «долговые ценные бумаги».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    151

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    107

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    41

  • От 3 млн тенге и выше
    25

  • Не планирую отпуск
    267

Цифра дня
23
млрд тенге
составит сумма поступлений по ОСМС на 2017 год согласно прогнозу Минздрава РК
Цитата дня
Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых — отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован
Дмитрий Медведев
Председатель Правительства Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное