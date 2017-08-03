Чистая прибыль АО "Фридом Финанс" за 2016 год выросла почти в 3 раза

По итогам 2016 года активы инвестиционной компании АО "Фридом Финанс" составили 19,080 млн тенге, что превышает данный показатель 2015 года на 232%. Согласно опубликованному на KASE годовому отчету, компанией в 2016 году была зафиксирована чистая прибыль в размере 3,296 млн тенге в сравнении с чистой прибылью в размере 1,138 млн тенге в 2015 году.

Компанией в 2016 году была зафиксирована чистая прибыль в размере 3,296 млн тенге в сравнении с чистой прибылью в размере 1,138 млн тенге в 2015 году. За 2014 год компания отразила убыток в сумме 438 млн тенге. Основными доходами компании являются доходы по финансовым инструментам и комиссионные вознаграждения.

Увеличение доходов в 2016 и 2015 годах по сравнению с предыдущим годом обусловлено увеличением доходов по операциям с собственным портфелем ценных бумаг (переоценка и купля-продажа ценных бумаг) на сумму 3,053 млн тенге и на сумму 1,713 млн тенге соответственно. Процентные расходы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 800 млн тенге в связи с увеличением краткосрочных заимствований в виде обязательств по соглашениям РЕПО, а также выпуском долговых ценных бумаг.

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Увеличение активов в 2016 году связано с увеличением заемных средств, представленных соглашениями РЕПО и с выпуском долговых ценных бумаг. Средства, полученные от выпуска долговых ценных бумаг и заемные средства, были направлены на увеличение собственного портфеля ценных бумаг.

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2016–2014 гг., компания имела следующие финансовые показатели:

По состоянию на конец 2016 года активы компании, в основном, представлены финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток (17,742 млн тенге) и денежными средствами и их эквивалентами (798 млн тенге), что составляет 97% от общих активов. В предыдущем году этот показатель был равен 94% и 46% соответственно.

Деятельность компании финансируется, в основном, за счет собственного капитала и заемных средств в виде долговых ценных бумаг и в виде операций по соглашениям РЕПО. Размер собственного капитала по итогам 2016 года составил 6,238 млн тенге или 33% от активов. По итогам 2015 и 2014 годов этот показатель был на уровне 65% и 95% соответственно. Собственный капитал компании преимущественно сформирован акционерным капиталом в размере 3,068 млн тенге.

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Справка

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг. Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» (Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Победитель в номинациях «Лидер рынка», «Андеррайтер года», «Маркет-мейкер года» (2017 г., Казахстанская фондовая биржа). "Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на KASE". Компания занимает 1-е место в рэнкинге активности членов KASE в секторах «долевые ценные бумаги» и «долговые ценные бумаги».