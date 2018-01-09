Чистая прибыль Народного банка в 2018 году составит 237 млрд тенге - Sberbank CIB

Чистая прибыль казахстанского коммерческого Народного банка с учетом Казкоммерцбанка по итогам 2018 года составит 237 млрд тенге, по итогам 2019 года – 271 млрд тенге, прогнозируют Sberbank CIB.

"Мы ожидаем чистую прибыль в 237 млрд тенге в 2018 году и в 271 млрд тенге - в 2019 при доходе на капитал в 23-24%. С учетом низких темпов роста Халык Банк будет быстро наращивать капитал, и его коэффициент достаточности основного капитала может превысить 20% к концу 2018 года. У банка были веские причины воздержаться от выплаты дивидендов за 2015-2016 годы, но мы ожидаем возобновления выплат начиная с дивидендов за 2017 год; при этом коэффициент выплат будет постепенно увеличиваться и достигнет до 50% за 2020 год", - говорится в обзоре.

Аналитики Sberbank Investment Research повысили целевую цену Народного банка до $16 за ГДР, рекомендация повышена до "Покупать", и акции включены в список самых привлекательных на 2018 год.

По мнению Sberbank CIB, 2018 год пройдет под знаком объединения двух банков и появления первых результатов синергии от сделки.

"Мы ожидаем рост прибыли на акцию более 30% и доход на капитал в 24% в 2018 году, и поскольку накопление капитала, вероятно, будет идти активно, это должно привести к возобновлению дивидендных выплат (мы ожидаем коэффициент выплат в 20% за 2017 и в 30% - за 2018 год, что подразумевает дивидендную доходность соответственно в 4% и 7%)", - отмечается в обзоре.

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Также аналитики позитивно оценивают перспективы экономики Казахстана (ожидая рост ВВП в 3% за 2018 год, исходя из цены нефти в $55/барр.) благодаря поддержке в виде цены нефти и увеличения добычи природных ресурсов. "Более того, после проблемного десятилетия банковский сектор начинает приходить в норму: давно назревшая проблема - что делать с БТА Банком - решена, Халык Банк поглотил ККБ, а ряд других банков из десятки ведущих находятся в процессе докапитализации с помощью государства. Объединение Халык Банка с ККБ превратило Халык Банк в доминирующую финансовую организацию в стране с долей рынка в 30-40% по всему спектру услуг", - отмечается в информации.

Как сообщалось, по итогам 2017 года Народный банк ожидает получить более 170 млрд тенге консолидированной чистой прибыли.

Владельцами Казкоммерцбанка являются: Народный банк - 74,72% простых акций и АО "Холдинговая группа "Алмэкс" - 25,02%. "Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (владеет 63,73% акций банка).

Народный банк и Казкоммерцбанк по итогам января-сентября 2017 года заняли 1-е и 2-е место, соответственно, по объему активов среди 33 банков Казахстана.

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