Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Чистая прибыль Народного банка в 2018 году составит 237 млрд тенге - Sberbank CIB

09.01.2018 15:12   1030   3

Чистая прибыль казахстанского коммерческого Народного банка с учетом Казкоммерцбанка по итогам 2018 года составит 237 млрд тенге, по итогам 2019 года – 271 млрд тенге, прогнозируют Sberbank CIB.

"Мы ожидаем чистую прибыль в 237 млрд тенге в 2018 году и в 271 млрд тенге - в 2019 при доходе на капитал в 23-24%. С учетом низких темпов роста Халык Банк будет быстро наращивать капитал, и его коэффициент достаточности основного капитала может превысить 20% к концу 2018 года. У банка были веские причины воздержаться от выплаты дивидендов за 2015-2016 годы, но мы ожидаем возобновления выплат начиная с дивидендов за 2017 год; при этом коэффициент выплат будет постепенно увеличиваться и достигнет до 50% за 2020 год", - говорится в обзоре.

Аналитики Sberbank Investment Research повысили целевую цену Народного банка до $16 за ГДР, рекомендация повышена до "Покупать", и акции включены в список самых привлекательных на 2018 год.

Утренняя сессия: цена за доллар не изменилась...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 9 января закрылись на уровне 330,35. Национальная валюта ослабла...

По мнению Sberbank CIB, 2018 год пройдет под знаком объединения двух банков и появления первых результатов синергии от сделки.

"Мы ожидаем рост прибыли на акцию более 30% и доход на капитал в 24% в 2018 году, и поскольку накопление капитала, вероятно, будет идти активно, это должно привести к возобновлению дивидендных выплат (мы ожидаем коэффициент выплат в 20% за 2017 и в 30% - за 2018 год, что подразумевает дивидендную доходность соответственно в 4% и 7%)", - отмечается в обзоре.

Как изменились цены в сфере строительства за 2017 год?

Также аналитики позитивно оценивают перспективы экономики Казахстана (ожидая рост ВВП в 3% за 2018 год, исходя из цены нефти в $55/барр.) благодаря поддержке в виде цены нефти и увеличения добычи природных ресурсов. "Более того, после проблемного десятилетия банковский сектор начинает приходить в норму: давно назревшая проблема - что делать с БТА Банком - решена, Халык Банк поглотил ККБ, а ряд других банков из десятки ведущих находятся в процессе докапитализации с помощью государства. Объединение Халык Банка с ККБ превратило Халык Банк в доминирующую финансовую организацию в стране с долей рынка в 30-40% по всему спектру услуг", - отмечается в информации.

Материалы по теме

Как изменились цены в сфере строительства за 2017 год?

Нацбанк РК разъяснил коллекторам допустимые методы борьбы с должниками

Утренняя сессия: цена за доллар не изменилась

СМИ: В ходе ICO Telegram выпустит токены суммарной стоимостью $3-5 млрд

Власти России надеются, что крипторубль поможет обойти западные санкции

Как сообщалось, по итогам 2017 года Народный банк ожидает получить более 170 млрд тенге консолидированной чистой прибыли.

Владельцами Казкоммерцбанка являются: Народный банк - 74,72% простых акций и АО "Холдинговая группа "Алмэкс" - 25,02%. "Народный банк контролируют дочь и зять президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (владеет 63,73% акций банка).

Народный банк и Казкоммерцбанк по итогам января-сентября 2017 года заняли 1-е и 2-е место, соответственно, по объему активов среди 33 банков Казахстана.

Нацбанк РК разъяснил коллекторам допустимые методы борьбы с должниками

9 января 15:29
это я
кто бы сомневался почти весь трудовой народ загнали в этот семейный банк включая пенсионеров
Ответить
9 января 16:25
точно
это я, и это только банковский сектор
Ответить
9 января 16:25
точно
и не только
Ответить
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    272

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    233

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    291

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    225

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    447

Цифра дня
18
млрд долларов США
просит Дональд Трамп у конгресса США на постройку стены от Мексики
Цитата дня
Я осознаю, что виноват перед Президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу: Жаксыбаев, Джакупов и другие, подвели меня, я несу за это ответственность перед Главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно, что не оправдал доверие Президента. Я так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у Главы государства, у всего нашего народа прощения за это
Куандык Бишимбаев
экс-министр национальной экономики РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное