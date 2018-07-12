Чистая прибыль Qazaq Banki за 2017 год уменьшилась до 2,1 млрд тенге

АО «Qazaq Banki» уменьшило чистую прибыль за 2017 год на 9,5% до 2,1 млрд тенге. По итогам 2016 года чистая прибыль составляла 2,35 млрд тенге. Об этом говорится в годовом отчете банка, опубликованном на KASE.

По данным банка, активы уменьшились на 12,15% или 54,4 млрд тенге по сравнению с 2016 годом. Также доля кредитного портфеля в структуре активов составила 85,8%. Кредитный портфель уменьшился на 0,63% или 2,1 млрд тенге. Исполнение стратегических целей по кредитному портфелю составило 100,7%.

Отметим, что обязательства Qazaq Banki уменьшились на 15,2% или 61,9 млрд тенге по сравнению с 2016 годом. В структуре обязательств доля текущих счетов и вкладов клиентов составила 80,79%. Капитал Банка увеличился на 19,2% или 7,6 млрд тенге.

Как следует из финотчета, чистые процентные доходы до формирования резервов за год увеличились на 3,1 млрд тенге или на 28,5% по сравнению с 2016 годом. Основной статьей являются доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам – 43 143 млн тенге. К основной статье расходов банка относятся расходы по депозитам клиентов – 19 743,6 млн тенге.

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