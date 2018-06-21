Чистая прибыль «Самрук-Казына» за 2017 год составила 735 млрд тенге

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» увеличил чистую прибыль за 2017 год на 28% до 735 млрд тенге. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на KASE.

Согласно отчету, активы фонда за 2017 год выросли на 7,6% и составили 24 трлн тенге. Также выросло и обязательства на 9% до 12,5 трлн тенге. Собственный капитал увеличился на 6,1% до 11,6 трлн тенге, уставный капитал вырос на 1,5% до 5,1 трлн тенге.

В I квартале 2018 года ФНБ «Самрук-Казына» увеличил чистую прибыль в 3,5 раза до 214,9 млрд тенге. Чистая прибыль составила 188,1 млрд тенге. Выручка выросла на 26% до 1,4 трлн тенге. Валовая прибыль сократилась на 20,8%, до 134,6 млрд тенге.

Справка:

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, «Казахтелеком», «Казатомпром», «КазМунайГаз», «Казпочта» и другие.