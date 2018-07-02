Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $46 млрд

По состоянию на 1 апреля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил $166,6 млрд, а отношение внешнего долга к ВВП составило 102,2%, улучшившись с начала года на 2,8%, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

В структуре внешнего долга по-прежнему 63% занимает межфирменная задолженность, 26% - внешний долг «Других секторов» перед несвязанными кредиторами, 8% - государственный внешний долг (Правительство и Национальный Банк Казахстана), 4% - внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана»).

За 1-й квартал 2018 года внешний долг страны сократился на $0,8 млрд.

Уменьшение было связано, в основном, с погашением внешних займов, привлеченных от государственных и финансовых организаций Китая, а также - снижением рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов, и, как следствие, падением спроса на них.

Исключение составили краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана, объем которых на руках у нерезидентов составил $1,4 млрд, увеличившись за период более чем в 3 раза.

В аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале), который на 1 апреля 2018 года составил $27,1 млрд. Уменьшение за 1-й квартал 2018 года на $0,3 млрд произошло за счет того, что продолжение освоения внешних займов от зарубежных дочерних организаций было нивелировано досрочным погашением кредитов перед китайскими банками, а также – снижением рыночной стоимости еврооблигаций квазигосударственных эмитентов.

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Чистый внешний долг Республики Казахстан составил $46,0 млрд, увеличившись за 1 квартал 2018 года на $0,3 млрд. При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками.