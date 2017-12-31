Что будет с биткоином в 2018 году?

2017 год стал прорывным для главной криптовалюты мира – биткоина и в целом всех известных криптовалют поскольку теперь кроме «посвященных», раньше всех разобравшихся в этой теме, о рынке криптовалют узнали все остальные. За 2017 год биткоин вырос с $908 в январе 2017 года до $12 300 по состоянию на 30 декабря (по данным биржи Bitfinex). Напомним, что в декабре биткоин в моменте достигал $20 000. Соответственно, еще более интересным является вопрос его будущего в 2018 году. На вопросы «Къ» ответили трейдеры фондового рынка.

Петр ПУШКАРЕВ, шеф-аналитик ГК Tele Trade

Недавний обвал биткоина (с 18 по 22 декабря), я думаю, люди запомнят и постепенно выучат урок. Во всяком случае, идеи использовать биткоин как стабильное платёжное средство будут находить куда меньше сторонников, чем раньше: какое там платёжное средство, если оно может за месяц вырасти в цене в два раза, и точно так же за неделю в два раза обвалиться!

Пузырь не лопнет, конечно, он будет то сдуваться, то надуваться, мощная волатильность останется, и это будет привлекать спекулянтов и дальше на фоне относительной стабильности международного валютного рынка, например. Но даже «чайники» от инвестиций станут вкладываться уже поосторожней: собственно, купив с плечом 1:5 или 1:10 вполне официальный фьючерс на S&P500 или на той же Nasdaq в форме биржевого индекса, даже при росте в 5% можно получить те же 25% или 50% прибыли. Но там и риски сдутия пузыря поменьше – всё-таки это акции компаний, обеспеченные их доходами, и поводов для роста больше в виде налоговых льгот от пакета Трампа для компаний.

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А биткоин будет мотать и дальше: точные границы прогнозировать тут сложно, когда инструмент обеспечен лишь программным кодом и верой масс в его силу, но для начала это могут быть неоднократные полёты между 8 и 17 тыс долларов за биткоин, допустим.

В течение года волатильность будет то увеличиваться, то уменьшаться - то есть, я думаю, это не случай пузыря, который лопнет, в отличие от тюльпановых аналогий, но образно говоря, это случай воздушного шара, который будет то сильнее надуваться, то сдуваться, но и куда-то на обозримое сверхрасстояние уже не улетит. Станет в чём-то более нормальным, может притягивать интерес сильнее через ICO как средство соинвестирования, краудфандинга, чтобы обойти разные существующие технические и законодательные рамки, в целом криптобум останется, но от полученного «холодного душа» он немного поутихнет.

Евгений ЧЕКАЙ, глава отдела трейдинга Finnix Invest

Совсем недавно в Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля. Стоимость биткоина может упасть до нуля, в случае если его не начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты инвестбанка. Платёжным средством Bitcoin никогда не будет при текущем его техническом состоянии. Это просто невозможно в мировых масштабах потому что невыгодно. Да зачем его использовать? Практически любая криптовалюта гораздо быстрее Bitcoin, комиссии меньше. Если не будет применен Segwit2X и технология Lightining Network полноценно, то я думаю он не сможет быть выше 21 000$. Сейчас делают как можно больше Hard Fork чтобы разгрузить цепь Bitcoin и создать ажиотаж. Но нужно более глобальное решение, ведь конкуренты не дремлят и забирают часть рынка Bitcoin.

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Сергей ПОЛЫГАЛОВ, шеф-аналитик компании «АНАЛИТИКА Онлайн Казахстан»

Биткоин в уходящем году показал фантастическую динамику, прибавив почти 3000% в стоимости. Наиболее вероятно, что курс криптовалюты в 2018 году продолжит рост. Предпосылки к этому есть. Основная заключается в том, что криптовалюты, а в частности биткоин в декабре перешел на качественно новый уровень, как инвестиционный инструмент.

В декабре несколько бирж, в частности CME Global, CBOE, CME и Cantor Exchange ввели в торги фьючерсы на Биткоин. Что это дает? Очень многое. Во-первых, если сам по себе биткоин нельзя рассматривать как официальный инвестинструмент, то фьючерс на биткоин – это уже финансовый инструмент, который можно использовать с точки зрения инвестиций.

Во-вторых, криптовалюты торгуются на биржах не подверженных регулированию, что можно рассматривать как риск для инвесторов, фьючерсы же в свою очередь размещены на официальных биржевых площадках, которые находятся под надсмотром регулирующих организаций, в частности Комиссии по ценным бумагам. Введение в торги фьючерсов само по себе дает возможность страховать риски в сделках с криптовалютами, так как деривативы являются не только спекулятивными инструментами, но в первую очередь хэджирующими. Отсюда можно говорить о новом витке роста спроса на криптовалюты уже со стороны институциональных инвесторов, таких как крупные инвестиционные и хэдж-фонды.

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В связи с этим можно предполагать, что в 2018 году спрос на биткоин не только не снизится, но еще больше вырастет. На мой взгляд, цена «пионера» криптовалютного рынка в следующем году может показать еще один рекорд роста, достигнув значений в $40 000 – $60 000.

Леонид ДЕЛИЦЫН, аналитик ГК «Финам»

В первом квартале 2018 года, судя по значениям фьючерсов на CBOE, курс биткоина приблизительно ожидается на нынешнем уровне, который сегодня составляет $14 135. Энтузиасты рынка под конец года несколько поутихли (возможно, зафиксировав часть прибыли и отправившись отдыхать) и не называют новых вдохновляющих к покупкам рубежей, а остальные игроки не знают, чего ждать от биткоина и полагают, что сегодняшняя стоимость – и есть лучший прогноз.

Самые высокие оценки на март составляют $16 660, то есть значительного роста пока не ожидается и катастрофических обвалов тоже. Однако, надо понимать, что биткоин держат не для того, чтобы им платить, или чтобы его инвестировать в реальные активы, а для спекуляции. И если прогнозы относительно спекулятивной ценности становятся унылыми, то не остаётся причин оставаться в криптовалюте.

На биткоин возлагаются большие надежды, но при этом пока что широкого практического применения он не нашёл. Однако драйвером роста биткоина остаются наличие свободных средств и желание рискнуть и всё-таки попробовать заработать на росте пузыря. Налоговая реформа Дональда Трампа освободит значительные средства корпораций и богатых частных лиц, часть этих средств однажды дойдёт и до биткоина - хотя бы как способ диверсификации портфеля. Поэтому резервы для роста курса биткоина сохраняются. В то же время в следующем году курс будет и претерпевать падения – до уровня $8 000-$10 000 за биткоин.