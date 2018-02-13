Что дадут ЕАЭС блокчейн и криптовалюты?

Быстрое распространение таких инновационных финансовых технологий, как блокчейн и криптовалюты, является подтверждением того, что в экономике происходят системные сдвиги. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая в ходе семинара «Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе», сообщает пресс-служба ЕЭК.
Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян уверена, что интеграцию финансового рынка необходимо начать именно в инновационном сегменте, чтобы избежать появления новых цифровых барьеров.
В ходе семинара обсудили перспективы внедрения блокчейна и криптовалют в государствах-членах ЕАЭС, а также оценку экономических эффектов от их применения в контексте макроэкономической устойчивости и трансформации бизнес-моделей и государственных регуляторных механизмов.
В мероприятии приняли участие ведущие эксперты стран Союза в сфере инноваций и финтеха, представители бизнеса, институтов развития, профессиональных ассоциаций и регулирующих органов государств-членов ЕАЭС.
Нацбанк разрешил Владиславу Ли стать участником АО «Банк ЦентрКредит»
Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что все государства-члены связывают развитие блокчейн-технологий и криптовалют с интеграцией в рамках ЕАЭС и прилагают серьезные усилия для ускорения этих процессов.
Нацбанк разрешил Владиславу Ли стать участником АО «Банк ЦентрКредит»
За 2017 год казахстанский импорт подорожал на 6,8%
Экс-прокурор города Астаны избран зампредом в Евразийском банке
В Казахстане могут удешевить ипотеку
Минюст уверен, что доле Казахстана в Кашагане ничего не угрожает
«Мы еще пока не можем сказать, что такое криптовалюта, как она будет изменяться, но мы видим, что сейчас происходят некие системные сдвиги. Мы прекрасно понимаем: чтобы быть эффективным интеграционным объединением, ЕАЭС нужно очень быстро реагировать на то, что происходит в мировой экономике. Цифровая повестка – уже одно из важных направлений деятельности Союза. Но в принципе цифровизация – это не одно узкое направление, это, по сути дела, горизонтальное изменение традиционных моделей экономки, которое касается как развития интеграции, так и макроэкономической стабильности стран ЕАЭС», - уточнила Татьяна Валовая.
Она считает, что ЕЭК выступает уникальной площадкой, на которой представители бизнеса, государственных органов, профессиональных ассоциаций и других заинтересованных лиц из стран ЕАЭС могут вырабатывать согласованные подходы и напрямую транслировать свои инициативы для рассмотрения органами Союза.
За 2017 год казахстанский импорт подорожал на 6,8%
Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян считает важным проводить совместные исследования и эксперименты с технологиями и новыми финансовыми инструментами.
«Может, стоит задуматься о том, что интеграцию финансового рынка необходимо начать именно в инновационном сегменте финансового рынка, не выстраивая новых цифровых барьеров. Предлагаем странам Союза совместно с Комиссией запустить пакет инициатив по созданию евразийских финансовых и платежных платформ, в связке с базовыми проектами Евразийского экономического союза и другими отраслевыми цифровыми инициативами», - сказала Карине Минасян.
Она считает, что страны ЕАЭС должны сформулировать общую позицию в сфере регулирования блокчейна и криптовалют и активно участвовать в формировании международных стандартов, а начинать нужно с создания в ЕАЭС «регулятивных песочниц» в этой сфере.
Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков полагает, что такие технологии, как блокчейн, big data, искусственный интеллект, создают огромное количество новых возможностей и новых рисков: вырастает конкуренция и скорость оказания услуг, алгоритм принятия решений.
Экс-прокурор города Астаны избран зампредом в Евразийском банке
«Большое количество рисков объективно сдерживает скорость введения регулятивных требований на национальном уровне. И переход на транснациональное регулирование будет еще сложнее. Но все это не отменяет того, что нам придется общий финансовый рынок выстраивать сразу в двух плоскостях: снимать барьеры и одновременно создавать условия для регулирования новых технологий, которые кардинально меняют образ финансового рынка», - отметил Тимур Жаксылыков.
Председатель совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико представил специальный доклад о практике использования блокчейн при проведении межбанковских операций и разработке аналога системы SWIFT.
Антонио Фаллико отметил, что блокчейн как явление, которое быстро распространилось в мире, «обладает большим интеграционным потенциалом, что может быть ценно на пространстве Евразии. Эти технологии способны совершить революцию во многих сферах жизни человека. Произойдет ли это, и каковы могут быть риски и преимущества, пока ясности нет. Так бывает всегда при появлении чего-то нового: в начале пути специалисты, а потом и широкая публика начинают видеть новые горизонты».
«С точки зрения макроэкономики, есть риски – криптовалюты подрывают суверенное право эмиссии и, следовательно, эффективность денежно-кредитной политики. Существуют и вопросы трансграничного регулирования. Однако, с точки зрения баланса рисков и возможностей, оптимальное решение – регулирование, а не запрет. Один из наиболее интересных аспектов – криптовалюты и дедолларизация. Сможет ли первое помочь второму?», - считает член правления, управляющий директор по аналитической работе – главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.
По его словам, мировая экономика сейчас находится на той стадии, когда есть спрос на новые средства расчетов и новые резервные валюты, который не удовлетворен.
«Отчасти из-за этого мы видим рост сегмента криптовалют не в региональном, а в глобальном масштабе.С технологической точки зрения, в краткосрочной перспективе криптовалюты не могут стать фактором дедолларизации наших экономик по причине низкой скорости транзакций. В долгосрочной перспективе все это может измениться, поэтому надо участвовать в этом процессе», - пояснил он.
Ярослав Лисоволик заявил, что Евразийский банк развития не исключает участия в финансировании проектов в области развития цифровой экономики – при условии проработки вопроса регулирования криптовалют и оценки рисков.
Участники дискуссии считают, что ЕАЭС может стать активным участником построения новой глобальной экономической архитектуры, в том числе в валютной сфере. При этом вырастает роль ЕЭК как интегратора начинаний в сфере блокчейн и криптовалют.