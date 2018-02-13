Что дадут ЕАЭС блокчейн и криптовалюты?

Быстрое распространение таких инновационных финансовых технологий, как блокчейн и криптовалюты, является подтверждением того, что в экономике происходят системные сдвиги. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая в ходе семинара «Блокчейн и криптовалюты: каналы влияния на макроэкономическую политику в евразийском регионе», сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян уверена, что интеграцию финансового рынка необходимо начать именно в инновационном сегменте, чтобы избежать появления новых цифровых барьеров.

В ходе семинара обсудили перспективы внедрения блокчейна и криптовалют в государствах-членах ЕАЭС, а также оценку экономических эффектов от их применения в контексте макроэкономической устойчивости и трансформации бизнес-моделей и государственных регуляторных механизмов.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты стран Союза в сфере инноваций и финтеха, представители бизнеса, институтов развития, профессиональных ассоциаций и регулирующих органов государств-членов ЕАЭС.

Нацбанк разрешил Владиславу Ли стать участником АО «Банк ЦентрКредит»

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что все государства-члены связывают развитие блокчейн-технологий и криптовалют с интеграцией в рамках ЕАЭС и прилагают серьезные усилия для ускорения этих процессов.

«Мы еще пока не можем сказать, что такое криптовалюта, как она будет изменяться, но мы видим, что сейчас происходят некие системные сдвиги. Мы прекрасно понимаем: чтобы быть эффективным интеграционным объединением, ЕАЭС нужно очень быстро реагировать на то, что происходит в мировой экономике. Цифровая повестка – уже одно из важных направлений деятельности Союза. Но в принципе цифровизация – это не одно узкое направление, это, по сути дела, горизонтальное изменение традиционных моделей экономки, которое касается как развития интеграции, так и макроэкономической стабильности стран ЕАЭС», - уточнила Татьяна Валовая.

Она считает, что ЕЭК выступает уникальной площадкой, на которой представители бизнеса, государственных органов, профессиональных ассоциаций и других заинтересованных лиц из стран ЕАЭС могут вырабатывать согласованные подходы и напрямую транслировать свои инициативы для рассмотрения органами Союза.

За 2017 год казахстанский импорт подорожал на 6,8%

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян считает важным проводить совместные исследования и эксперименты с технологиями и новыми финансовыми инструментами.

«Может, стоит задуматься о том, что интеграцию финансового рынка необходимо начать именно в инновационном сегменте финансового рынка, не выстраивая новых цифровых барьеров. Предлагаем странам Союза совместно с Комиссией запустить пакет инициатив по созданию евразийских финансовых и платежных платформ, в связке с базовыми проектами Евразийского экономического союза и другими отраслевыми цифровыми инициативами», - сказала Карине Минасян.

Она считает, что страны ЕАЭС должны сформулировать общую позицию в сфере регулирования блокчейна и криптовалют и активно участвовать в формировании международных стандартов, а начинать нужно с создания в ЕАЭС «регулятивных песочниц» в этой сфере.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков полагает, что такие технологии, как блокчейн, big data, искусственный интеллект, создают огромное количество новых возможностей и новых рисков: вырастает конкуренция и скорость оказания услуг, алгоритм принятия решений.

Экс-прокурор города Астаны избран зампредом в Евразийском банке

«Большое количество рисков объективно сдерживает скорость введения регулятивных требований на национальном уровне. И переход на транснациональное регулирование будет еще сложнее. Но все это не отменяет того, что нам придется общий финансовый рынок выстраивать сразу в двух плоскостях: снимать барьеры и одновременно создавать условия для регулирования новых технологий, которые кардинально меняют образ финансового рынка», - отметил Тимур Жаксылыков.

Председатель совета директоров Банка Интеза, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико представил специальный доклад о практике использования блокчейн при проведении межбанковских операций и разработке аналога системы SWIFT.

Антонио Фаллико отметил, что блокчейн как явление, которое быстро распространилось в мире, «обладает большим интеграционным потенциалом, что может быть ценно на пространстве Евразии. Эти технологии способны совершить революцию во многих сферах жизни человека. Произойдет ли это, и каковы могут быть риски и преимущества, пока ясности нет. Так бывает всегда при появлении чего-то нового: в начале пути специалисты, а потом и широкая публика начинают видеть новые горизонты».

«С точки зрения макроэкономики, есть риски – криптовалюты подрывают суверенное право эмиссии и, следовательно, эффективность денежно-кредитной политики. Существуют и вопросы трансграничного регулирования. Однако, с точки зрения баланса рисков и возможностей, оптимальное решение – регулирование, а не запрет. Один из наиболее интересных аспектов – криптовалюты и дедолларизация. Сможет ли первое помочь второму?», - считает член правления, управляющий директор по аналитической работе – главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

По его словам, мировая экономика сейчас находится на той стадии, когда есть спрос на новые средства расчетов и новые резервные валюты, который не удовлетворен.

«Отчасти из-за этого мы видим рост сегмента криптовалют не в региональном, а в глобальном масштабе.С технологической точки зрения, в краткосрочной перспективе криптовалюты не могут стать фактором дедолларизации наших экономик по причине низкой скорости транзакций. В долгосрочной перспективе все это может измениться, поэтому надо участвовать в этом процессе», - пояснил он.

Ярослав Лисоволик заявил, что Евразийский банк развития не исключает участия в финансировании проектов в области развития цифровой экономики – при условии проработки вопроса регулирования криптовалют и оценки рисков.

Участники дискуссии считают, что ЕАЭС может стать активным участником построения новой глобальной экономической архитектуры, в том числе в валютной сфере. При этом вырастает роль ЕЭК как интегратора начинаний в сфере блокчейн и криптовалют.