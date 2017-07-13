Что изменится в страховом бизнесе с введением обязательного медстрахования?

Новый этап начался для работодателей и предпринимателей с 1 июля. В Фонде медицинского страхования рассказали о новых правилах закупа медуслуг, а также о снижении ставок по взносам. Кроме этого страховые компании прокомментировали некоторые отличия обязательного социального медстрахования от добровольного.

С 1 июля в Казахстане стартовала система обязательного медицинского страхования (ОСМС). В этой связи НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) были публично представлены новые правила закупа медицинских услуг, помимо этого председатель правления ФСМС Елена Бахмутова сообщила, что согласно поправкам в законодательстве по вопросам обязательного социального медицинского страхования снижены ставки взносов, которые также направлены на уменьшение нагрузки на бизнес. «Указанные изменения связаны с текущей экономической ситуацией и стали результатом компромисса между государством и бизнесом», – отмечается в презентации г-жи Бахмутовой.

Согласно этим поправкам работодатель обязан ежемесячно платить отчисления в размере 1% от заработной платы работника, но не выше 3668,9 тыс. тенге. Максимальная ставка для работодателей снижена с 5 до 3%. Также предполагается, что с 1 января 2018 года работодатель должен будет платить за работника 1,5%, то есть около 2282 тенге в месяц (27 379 тенге в год). С января 2020 года – 2%, а с января 2022 года – 3% от дохода каждого работника. Для индивидуальных предпринимателей максимальная ставка снижена с 7 до 5% от 2 МЗП, то есть около 2828 тенге в месяц (33 941 тенге в год).

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Взносы государства при этом остаются практически на том же уровне. Кроме того, оно будет оплачивать страховку из средств госбюджета за 14 категорий социально уязвимых граждан. По прогнозам, это 10 млн человек. Таким образом, большая часть населения в системе ОСМС обеспечивается страховкой государством.

Также в ОСМС может участвовать неформально занятое население. Для этой категории граждан не ограниченный по сумме пакет медицинских услуг в рамках ОСМС будет предоставляться за 5% от 1 МЗП, или 1414 тенге в месяц.

Что будет предоставляться в рамках ОСМС?

По словам г-жи Бахмутовой, предполагается, что в течение двух предстоящих лет (2018–2019 годы) будет действовать льготный период. В это время неформально занятые смогут воспользоваться амбулаторной помощью, включая дневной стационар и амбулаторное лекарственное обеспечение за счет государства.

По словам начальника отдела личного страхования «Казахмыс» Айнур Сабыровой, в рамках ОСМС будет также предоставляться: амбулаторно-поликлиническая помощь с лекарственным обеспечением застрахованным гражданам, стационарная медпомощь, высокотехнологические медицинские услуги, стационарозамещающие технологии, долгосрочный сестринский уход.

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«Медицинскую помощь можно получить в любой клинике, заключившей контракт с ФСМС. В этом случае расходы клиники на оказание всего спектра медицинских услуг в рамках пакета системы ОСМС будут полностью покрыты фондом», – пояснила г-жа Сабырова.

Также ОСМС предполагает доступ к расширенному и улучшенному по составу перечню лекарственных средств, предоставляемых в любой аптеке, зарегистрированной в фонде. «При экстренных случаях в стационарах медицинская помощь будет оказана без прикрепления и направления. Медицинские услуги в рамках пакета ОСМС в плановом порядке предоставляются на всей территории Республики Казахстан, независимо от территориальной принадлежности и форм собственности. При этом единственным условием является заключенный контракт медицинской организации с ФСМС», – рассказала она.

Отличие от ДМС

Страховщики уточнили некоторые отличия ОСМС от добровольного медицинского страхования (ДМС), а также как этот вид страхования отразится на их деятельности. Заместитель председателя правления СК Amanat Сергей Гаврилов пояснил, что поскольку основная цель реформы заключается в том, чтобы перенести финансовую нагрузку с государства на частный бизнес, страховые компании будут являться такими же плательщиками взносов, как и остальные участники системы.

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Айнур Сабырова в свою очередь отметила, что ДМС предусматривает получение медицинской помощи в заранее определенных лечебно-профилактических учреждениях согласно программе страхования. При этом объем получаемых медицинских услуг и список медицинских учреждений зависят от выбранной программы страхования, а страховая премия оплачивается из средств застрахованного.

«При наступлении страхового случая клиент через семейного врача получает назначение на необходимое лечение. СК в этом случае оплачивает предусмотренное программой лечение, если требуется лечение сверх лимитов либо услуг, предусмотренных выбранной программой, эти услуги клиент оплачивает самостоятельно», – добавил г-н Гаврилов.

По словам г-жи Сабыровой, добровольное медицинское страхование по-прежнему остается важной составляющей социального пакета и одним из самых эффективных мотивационных средств, которое способно привлекать и удерживать профессиональные кадры.

Сергей Гаврилов уточнил, что система ОСМС представляет собой сеть аккредитованных поликлиник, как государственных, так и частных, к которой можно прикрепиться и получать необходимые услуги, как и раньше в поликлинике по месту жительства, разница лишь в том, что работник оплачивает эти услуги из своей заработной платы (путем удержания процента работодателем). «Также следует отметить, что взносы в систему ОСМС во много раз превышают рынок ДМС», – резюмировал он.

На показателях страховщиков ОСМС может сказаться в том случае, если они решат не удерживать требуемый процент от заработной платы сотрудника, а покрыть эту нагрузку за свой счет, увеличив ФОТ (фонд оплаты труда) на нужный процент, говорит г-н Гаврилов. Он не исключает, что клиенты могут сократить расходы на добровольное страхование из-за возросшей нагрузки на ФОТ.

«Периодически клиенты корректируют свои бюджеты на медстрахование. В основном это связано с экономической ситуацией на рынках и в данных компаниях. Они могут быть как уменьшены, так и увеличены, либо компании вовсе решат отказаться от таких расходов, так как данный вид страхования – добровольный. Тогда как от расходов на ОСМС отказаться невозможно, как, например, от обязательных пенсионных взносов», – заключил г-н Гаврилов.

Кстати, изюминкой в данном вопросе стало открытое заявление в социальных сетях экономиста Рахима Ошакбаева, с точки зрения которого «взносы повлекут ползучее и неадекватное увеличение и так крайне высокой нагрузки на фонд в оплаты труда». Г-н Ошакбаев также озабочен тем, что самозанятые и экономически неактивные граждане – домохозяйки, таксисты, неформально занятые (а это около 1,2 млн человек) – должны будут начать делать за себя взносы с 2018 года, иначе они будут существенно ограничены в объеме доступной им медицинской помощи. В связи с чем экономист уверен, что запущенная с 1 июля реформа требует серьезной доработки.

Между тем в рамках встречи страховщиков и чиновников от Министерства здравоохранения также были публично представлены правила закупа медицинских услуг. По словам министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова, новые правила существенно упрощают «правила игры» для субъектов бизнеса при заинтересованности их стать поставщиками услуг как по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного медицинского страхования. По его словам, сокращены на 22% формы отчетной документации, предназначенной для сбора административных данных субъектов здравоохранения, а на 30% – формы первичной медицинской документации организаций здравоохранения.

Г-жа Бахмутова в свою очередь добавила, что изменения коснутся четырех аспектов процесса: планирования закупа, выбора поставщиков, мониторинга исполнения договоров и оплаты услуг медучреждений. В качестве преимуществ правил были отмечены: повышение прозрачности процедур выбора поставщиков за счет автоматизации основных процессов, снижение барьеров для всех субъектов здравоохранения и расширение перечня медицинских организаций, получающих право обслуживать пациентов.

«Кроме этого документ предусматривает не только сохранение за пациентом права выбора на уровне поликлиник, но и серьезное расширение прав при выборе узких специалистов. Правила предполагают подушевое финансирование для поликлиник, оплату по факту – для стационаров. Это означает, что, прикрепляясь к поликлинике, пациент, по сути, выбирает врача общей практики. Это специалист, которому он доверяет и эксперт, который поможет ему получить направление в любую больницу из числа поставщиков ФСМС. Таким образом, каждый пациент сможет получить лечение в любом медучреждении, входящем в список поставщиков ФСМС», – пояснила она.