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Цукерберг может создать криптовалюту FaceCoin

05.01.2018 16:49   1881   0

Марк Цукерберг на своей странице в соцсети рассказал, что ожидает от 2018 года. Создатель «Фейсбука» поделился мыслями о развитии социальной сети и намекнул на интерес к криптовалютам, сообщает Life.ru.

«Главной задачей в 2018 году станет улучшение «Фейсбука»», - написал на своей официальной странице миллиардер.

Он также выразил интерес к криптовалютам, подчеркнув важность децентрализации в технологиях.

«Миссия моей соцсети всегда заключалась в том, чтобы дать власть людям», - рассказал Марк Цукерберг.

Он заявил, что хотел бы изучить все плюсы и минусы криптовалют, чтобы лучше использовать их на благо пользователей Facebook. Многие усмотрели в словах Марка Цукерберга намёк на создание криптовалюты FaceCoin, слухи о которой ходят уже давно.

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Примечательно, что первыми криптовалютными миллиардерами стали враги Цукерберга, братья Уинклвоссы. Они судились с предпринимателем на заре «Фейсбука», а затем инвестировали средства в новую криптовалюту - биткоин.

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Напомним, что в конце декабря представители СМИ писали о том, что создатель соцсети, «ВКонтакте» Павел Дуров собирается запустить свою криптовалюту. Он намерен выпустить свою криптовалюту TON на базе проекта «Телеграм».

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