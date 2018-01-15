Валюта нал
USD 332.80 334.00
RUB 5.74 5.77
EUR 399.98 401.90
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Данияр Акишев: «Инфляция по итогам 2017 года сложилась на уровне 7,1%»

15.01.2018 17:40   1640   0

По итогам 2017 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 7,1%, то есть в середине целевого коридора 2017 года. Значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, т.к. ее уровень ожидался ближе к верхней границе коридора - 7,5-7,7%. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, сообщает пресс-служба НБ РК.

Как отметил глава финрегулятора, замедление инфляции вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг.

«В частности, в декабре снизились цены на бензин после их удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге», - пояснил глава Нацбанка.

Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,75%...
Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с симметричным коридором колебаний +/-1%. Об этом рассказал председатель Националь...

Он также добавил, что в январе-феврале существенным риском для инфляции станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий-монополистов.

Тем не менее, по словам спикера, влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку данные риски формируются на стороне предложения, то есть инфляции издержек, не зависящей от политики Нацбанка.

Глава Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке Казахстана

Оценки инфляции на стороне спроса демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса.

Материалы по теме

Глава Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке Казахстана

Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,75%

Как вели себя валюты развивающихся стран на прошедшей неделе?

Новый Курс: Как заработать вместе с компанией Уолт Дисней?

«КазФинТех» ограничил максимально возможную сумму просрочки

Как отметил Данияр Акишев, базовая инфляция (инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг) в декабре осталась неизменной и составила 6,2%.

«Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 п.п., что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне», - пояснил спикер.

По его словам, что со стороны внешнего сектора на уровень инфляции благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках.

За 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года.

«Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года», - сказал глава финрегулятора.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше $60 за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены», - заключил главный банкир страны.

Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,75%

  • Источник:
  • пресс-служба НБ РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    82

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    52

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    26

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    89

  • 5. Оздоровление банковской системы
    47

Цифра дня
6%
составит инфляция в 2018 году
по версии экспертов Sberbank CIB
Цитата дня
У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми. Я думаю, вы удивлены.
Дональд Трамп
президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное