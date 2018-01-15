Данияр Акишев: «Инфляция по итогам 2017 года сложилась на уровне 7,1%»

По итогам 2017 года инфляция в Казахстане сложилась на уровне 7,1%, то есть в середине целевого коридора 2017 года. Значение оказалось ниже прогнозируемых параметров, т.к. ее уровень ожидался ближе к верхней границе коридора - 7,5-7,7%. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, сообщает пресс-служба НБ РК.

Как отметил глава финрегулятора, замедление инфляции вызвано во многом стабилизацией цен на рынках отдельных товаров и услуг.

«В частности, в декабре снизились цены на бензин после их удорожания в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге», - пояснил глава Нацбанка.

Он также добавил, что в январе-феврале существенным риском для инфляции станет ожидаемый пересмотр тарифов на платные услуги предприятий-монополистов.

Тем не менее, по словам спикера, влияние пересмотра тарифов на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия мер по ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку данные риски формируются на стороне предложения, то есть инфляции издержек, не зависящей от политики Нацбанка.

Глава Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке Казахстана

Оценки инфляции на стороне спроса демонстрируют ее дальнейшее замедление в текущем году в виду слабости внутреннего спроса.

Как отметил Данияр Акишев, базовая инфляция (инфляция за исключением плодоовощной продукции, энергоносителей, регулируемых услуг) в декабре осталась неизменной и составила 6,2%.

«Благоприятным фактором стало сокращение разрыва в уровне инфляции по регионам. В декабре разница составила 1,3 п.п., что свидетельствует о более однородном формировании инфляционных процессов на региональном уровне», - пояснил спикер.

По его словам, что со стороны внешнего сектора на уровень инфляции благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках.

За 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года.

«Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года», - сказал глава финрегулятора.

«Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние оказывает ситуация на сырьевых и товарных рынках. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше $60 за баррель. Индекс мировых цен в ожидании роста производства на международных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году сохранится на существующем уровне, не оказывая проинфляционное давление на внутренние цены», - заключил главный банкир страны.

Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,75%