Данияр Акишев: "Люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше"

Национальный банк считает курс тенге переоцененным. Такое мнение высказал на брифинге в правительстве председатель Нацбанка Данияр Акишев.

"Макроэкономическая ситуация хорошая, мы считаем курс тенге переоцененным. И вполне возможно, что он может и укрепиться. Поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше", - сказал Акишев.

Он призвал не торопиться скупать валюту: "Нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать. Можно и проиграть".

Глава Нацбанка подчеркнул, что "текущая ситуация достаточно благоприятна". "Уровень цен на энергоносители Казахстана последнее время растет, это означает то, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться. Здесь будет больше зависеть от того, насколько быстро эта валютная выручка будет попадать в Казахстан и обеспечивать дополнительное предложение иностранной валюты. Мы видим, что ситуация в странах торговых партнеров достаточно стабильна и обменные курсы в этих странах также стабильны. Поэтому оснований для каких либо беспокойств нет", - заключил он.

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