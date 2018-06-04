Данияр Акишев: «На рынке сохраняется избыточная ликвидность»

На рынке сохраняется избыточная ликвидность. Об этом заявил глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев сегодня, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

«Касательно текущей ситуации на внутреннем финансовом рынке, то за 5 месяцев 2018 года золотовалютные резервы Национального Банка, по предварительным данным, выросли на 1,4%. Международные резервы страны в совокупности достигли $90,4 млрд», - прокомментировал Данияр Акишев.

Он добавил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, которая в целях ограничения проинфляционного давления изымается преимущественно выпуском нот.

«По состоянию на 1 июня 2018 года чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 3,3 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении с начала года увеличились на 26,3% и составили 4 трлн тенге. Доходность по нотам в мае, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,26-8,44%», - пояснил глава финрегулятора.

В заключение своего выступления Данияр Акишев рассказал, что объем открытой позиции Нацбанка по операциям прямое РЕПО составил 253 млрд тенге, по операциям обратное РЕПО – 186 млрд тенге, банковских депозитов в Нацбанке – 301 млрд тенге. Ставка TONIA формируется ближе к нижней границе процентного коридора базовой ставки. По итогам 1 июня 2018 года она составила 8,25%.

Нацбанк: Экономическая активность в Казахстане растет

Ранее глава финрегулятора отмечал, что экономическая активность сохранила динамику роста, в том числе за счет благоприятного влияния со стороны рынка нефти. По его словам, значение краткосрочного экономического индикатора в январе-апреле 2018 года составило 5,0% в годовом выражении.

Напомним, сегодня Нацбанк РК принял решение снизить базовую ставку с 9,25% до 9%.