Данияр Акишев: Основным приоритетом Нацбанка остается стабильность цен и поддержание годовой инфляции

В рамках своей компетенции Национальный Банк продолжит проведение политики инфляционного таргетирования при сохранении режима свободно плавающего курса, сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе своего выступления на заседании Мажилиса Парламента по презентации проекта Закона «О Республиканском бюджете на 2018-2020 годы» в г. Астана.

По словам главы Национального Банка, согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики обеспечивает экономическую стабильность. Поэтому макроэкономические параметры отрабатываются Правительством и Национальным Банком совместно.

Основным приоритетом Национального Банка остается обеспечение стабильности цен и поддержание годовой инфляции в рамках целевого диапазона 5-7% на 2018 год и 4-6% на 2019 год с дальнейшим ее понижением до 4%.

Глава финрегулятора сообщил, что инфляция с января по сентябрь 2017 года составила 4,2%. «Инфляция в годовом выражении, то есть с сентября 2016 года по сентябрь этого года, составила 7,1%, что соответствует установленному на 2017 год коридору в 6-8%», - отметил Д. Акишев.

Перспективы дальнейшей динамики базовой ставки будут зависеть как от уровня инфляции и инфляционных ожиданий, так и от ситуации на внешних рынках.

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Внешние факторы, такие как цены на нефть и обменные курсы в странах-торговых партнерах, остаются благоприятными.

«Обменный курс тенге соответствует динамике фундаментальных факторов и обеспечивает сохранение конкурентоспособности», - отметил глава Национального Банка. Он также отметил, что дисбалансы не наблюдаются. По сравнению с началом года обменный курс тенге практически не изменился.

«Ослабление в номинальном выражении составило 0,1%. В начале года курс составлял 333,29 тенге, сейчас 333,53 тенге за 1 доллар», - заключил он.

С начала 2017 года международные резервы Национального Банка увеличились на 10,2%, составив 32,5 млрд долл. США – Д. Акишев.

Валютные активы Национального фонда составляют $56,8 млрд. Общая сумма резервов страны составила $89 млрд или 60% от ВВП.

«На денежном рынке сохраняется ситуация избыточной ликвидности, которая для предупреждения инфляционных рисков изымается Национальным Банком», - подчеркнул глава Национального Банка. Он также отметил, что при этом Национальный Банк располагает достаточным арсеналом инструментов, которые позволяют гибко управлять ситуацией на денежном рынке, в том числе для пополнения ликвидности, если такая необходимость возникнет.

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По словам Д. Акишева, на депозитном рынке продолжаются процессы дедолларизации. Доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 55% в начале года до 50%. Увеличение тенговых депозитов составило 6%, в то время как объем депозитов в валюте снизился на 10%.

«Ожидается, что сохранение стабильности и предсказуемости на внутреннем валютном рынке, снижение уровня инфляции будут и дальше стимулировать сбережения в тенге», - сообщил в заключении глава финрегулятора.

За 8 месяцев 2017 года увеличение объема выданных банками кредитов составило 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 23,2% или на 1,1 трлн тенге», - сообщил Д. Акишев. По его словам, средняя ставка по кредитам вслед за базовой ставкой Национального Банка снизилась с 14,5% в декабре 2016 года до 13,8% в августе.

Глава Национального Банка также отметил, что одной из приоритетных задач является обеспечение стабильности банков, что необходимо для восстановления кредитования экономики.

«Уже начата реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, результатом которой станет оздоровление банковского сектора», - заключил Д. Акишев.

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