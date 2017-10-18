Валюта нал
USD 334.00 334.50
RUB 5.82 5.85
EUR 393.00 393.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.57
-0.000%
EUR/KZT
391.81
+0.001%
RUB/KZT
5.81
+0.002%
EUR/USD
391.81
+0.001%
EUR/CHF
391.81
+0.001%
EUR/JPY
391.81
+0.001%
GBP/USD
439.14
+0.006%
USD/CHF
333.57
-0.000%
USD/JPY
333.57
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.57 391.81 5.81
-0.000% +0.001% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
57.85
-0.005%
Нефть WTI
51.82
-0.004%
Золото
1285.9
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1019
-0.008%
Жилье Астана
927
-0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.85 51.82 1285.9
-0.005% -0.004% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Данияр Акишев: Основным приоритетом Нацбанка остается стабильность цен и поддержание годовой инфляции

18.10.2017 11:47   1246   0

В рамках своей компетенции Национальный Банк продолжит проведение политики инфляционного таргетирования при сохранении режима свободно плавающего курса, сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе своего выступления на заседании Мажилиса Парламента по презентации проекта Закона «О Республиканском бюджете на 2018-2020 годы» в г. Астана.

По словам главы Национального Банка, согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики обеспечивает экономическую стабильность. Поэтому макроэкономические параметры отрабатываются Правительством и Национальным Банком совместно.

Основным приоритетом Национального Банка остается обеспечение стабильности цен и поддержание годовой инфляции в рамках целевого диапазона 5-7% на 2018 год и 4-6% на 2019 год с дальнейшим ее понижением до 4%. 

Утренняя сессия: доллар держится на уровне 333 тенге...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 18 октября закрылись на уровне 333,55. По сравнению с итогами дн...

Глава финрегулятора сообщил, что инфляция с января по сентябрь 2017 года составила 4,2%. «Инфляция в годовом выражении, то есть с сентября 2016 года по сентябрь этого года, составила 7,1%, что соответствует установленному на 2017 год коридору в 6-8%», - отметил Д. Акишев.

Перспективы дальнейшей динамики базовой ставки будут зависеть как от уровня инфляции и инфляционных ожиданий, так и от ситуации на внешних рынках. 

Айдын Таиров, финдиректор Al Hilal Bank: «Банк и клиенты совместно делят и риски, и прибыль»

Внешние факторы, такие как цены на нефть и обменные курсы в странах-торговых партнерах, остаются благоприятными.

«Обменный курс тенге соответствует динамике фундаментальных факторов и обеспечивает сохранение конкурентоспособности», - отметил глава Национального Банка. Он также отметил, что дисбалансы не наблюдаются. По сравнению с началом года обменный курс тенге практически не изменился.

Материалы по теме

Айдын Таиров, финдиректор Al Hilal Bank: «Банк и клиенты совместно делят и риски, и прибыль»

Утренняя сессия: доллар показывает медленный рост

Данияр Акишев рассказал об изменениях в сфере валютного регулирования

Жилищные строительные сбережения казахстанцев выросли за год на 30%

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 333 тенге

«Ослабление в номинальном выражении составило 0,1%. В начале года курс составлял 333,29 тенге, сейчас 333,53 тенге за 1 доллар», - заключил он.

С начала 2017 года международные резервы Национального Банка увеличились на 10,2%, составив 32,5 млрд долл. США – Д. Акишев.

Валютные активы Национального фонда составляют $56,8 млрд. Общая сумма резервов страны составила $89 млрд или 60% от ВВП. 

«На денежном рынке сохраняется ситуация избыточной ликвидности, которая для предупреждения инфляционных рисков изымается Национальным Банком», - подчеркнул глава Национального Банка. Он также отметил, что при этом Национальный Банк располагает достаточным арсеналом инструментов, которые позволяют гибко управлять ситуацией на денежном рынке, в том числе для пополнения ликвидности, если такая необходимость возникнет.

Утренняя сессия: доллар показывает медленный рост

По словам Д. Акишева, на депозитном рынке продолжаются процессы дедолларизации. Доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 55% в начале года до 50%. Увеличение тенговых депозитов составило 6%, в то время как объем депозитов в валюте снизился на 10%.

«Ожидается, что сохранение стабильности и предсказуемости на внутреннем валютном рынке, снижение уровня инфляции будут и дальше стимулировать сбережения в тенге», - сообщил в заключении глава финрегулятора.

За 8 месяцев 2017 года увеличение объема выданных банками кредитов составило 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 23,2% или на 1,1 трлн тенге», - сообщил Д. Акишев. По его словам, средняя ставка по кредитам вслед за базовой ставкой Национального Банка снизилась с 14,5% в декабре 2016 года до 13,8% в августе.

Глава Национального Банка также отметил, что одной из приоритетных задач является обеспечение стабильности банков, что необходимо для восстановления кредитования экономики.

«Уже начата реализация Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, результатом которой станет оздоровление банковского сектора», - заключил Д. Акишев.

Данияр Акишев рассказал об изменениях в сфере валютного регулирования

  • Источник:
  • Пресс-служба НБРК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    394

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    51

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    84

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    295

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное