Данияр Акишев рассказал об изменениях в сфере валютного регулирования

Председатель Национального Банка Республики Казахстан Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Мажилиса Парламента по презентации проекта Закона «О Республиканском бюджете на 2018-2020 годы», рассказал о новом законопроекте «О валютном регулировании и валютном контроле».

Валютный режим в Казахстане никто менять не собирается, но со вступлением Казахстана в ВТО открываются новые сферы деятельности для коммерческого присутствия на внутреннем рынке филиалов иностранных нефинансовых организаций, а с декабря 2020 года доступ на казахстанский рынок финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых организаций.

Кроме того, за последние годы в Казахстане были созданы Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международный финансовый центр «Астана», на территории которых предусматривается особый режим валютного регулирования. По этим трем причинам и возникла необходимость адаптации валютного законодательства к новым экономическим условиям.

«В этой связи ожидается изменение статуса валютного резидентства филиалов иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через образование постоянного учреждения в соответствии с Налоговым кодексом РК, в рамках реализации общей для всех филиалов иностранных организаций концепции резидентства», - отметил Данияр Акишев.

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По словам главного банкира страны, одновременно для данных филиалов сохранен либеральный принцип осуществления валютных операций. Также предусмотрены исключения из действующего валютного регулирования по валютным операциям, проводимым в МФЦА и МЦПС «Хоргос».

Ситуация на валютном рынке не вызывает опасений у регулятора, поэтому специалисты Нацбанка рассматривают вопрос о допуске на валютный рынок брокерских компаний. В настоящее время эти структуры могут покупать валюту только через банки второго уровня.

«Ситуация на валютном рынке в настоящее время стабильная. В августе и сентябре было давление на тенге, и это давление было спровоцировано в начале августа новостями о расширении санкций в отношении России, а позже слухами. Это ослабление тенге шло в разрез с фундаментальными факторами. И дает нам право заявлять, что тенге является недооцененным. С начала октября ситуация изменилась, произошло укрепление тенге, - прокомментировала ситуацию директор департамента монетарных операций Национального банка РК Алия Молдабекова. - Мы неоднократно говорили, что у нас число игроков ограничено, но в настоящий момент НБ рассматривает возможность дать доступ к участию в валютных торгах брокерским компаниям. Однако, этот вопрос только обсуждается и находится на начальной стадии».

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В свою очередь Данияр Акишев заявил, что большинство изменений в сфере валютного регулирования относится к валютным операциям юридических лиц и не затрагивает операции физических лиц.