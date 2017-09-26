Нацбанк разработал новый законопроект, предусматривающий существенные изменения в страховании

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности». Выступая с докладом он отметил, что «замедление экономической активности в последние годы, с одной стороны, и внедрение новых технологий на финансовом рынке, с другой, требуют скорейшей адаптации и перестройки существующих бизнес-процессов во всех сегментах финансового сектора, и в первую очередь на страховом рынке».

Акишев отметил, что за все предыдущие годы страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны.

«Размер страховых премий и активов всех страховых организаций за последние 10 лет не превышает 1% и 2% к ВВП соответственно. Мы проигрываем не только развитым странам, например, в странах ОЭСР премии к ВВП – 7,5%, но и многим нашим соседям на постсоветском пространстве, – сообщил он. – Более того, страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени по обеспечению устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков. Поэтому изменение среды и вызовы, стоящие перед страховым рынком, требуют дальнейшего совершенствования законодательства».

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По его словам, «законопроект направлен на создание условий, предусматривающих рост доступности страховых услуг не только в крупных городах, но в регионах страны, повышение качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, усиление защиты прав потребителей страховых услуг, обеспечение финансовой устойчивости страхового рынка».

Новый законопроект предусматривает изменения и дополнения в 3 кодекса и 19 законов и, по мненю регулятора, даст толчок развитию онлайн-страхования в Казахстане.

Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусмотрено внедрение онлайн-страхования. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе презентации данного проекта закона на заседании Правительства РК.

«В мире доля онлайн-покупателей составляет 40%. В 2015 году 79% потребителей выразили готовность купить страховку через электронные каналы в ближайшие годы. Например, более 70% жителей Великобритании покупают страховку посредством телефона или сети Интернет. Во Франции доля клиентов, приобретающих полис онлайн, составляет около 50%», – привел статистику глава Национального Банка Казахстана.

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Он отметил, что в Казахстане в результате внедрения онлайн-страхования население получает возможность заключать договоры страхования в электронной форме. До этого, по его словам, правовая база не позволяла внедрить такой продукт в полном объеме.

«В случае принятия законопроекта появится возможность заключать договоры через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия агента. Также появляется возможность обращаться онлайн за получением страховых выплат, – сказал он. – Соответственно, предполагаются требования к автоматизации и интернет-ресурсам страховых компаний, защите персональных данных и кибербезопасности».

Также, как отметил Д. Акишев, онлайн-страхование обеспечит географическую доступность и позволит снизить стоимость страховых услуг для населения и бизнеса. Будут значительно упрощены процедуры страхования и выплат, что позволит значительно ускорить все бизнес-процессы.

По его словам, «ключевым элементом онлайн-страхования станет Единая страховая база данных (ЕСБД) по страховым договорам».

«ЕСБД будет единой учетной организацией и «хранилищем» по полисам обязательного страхования. Формирование «эталонной базы данных», ее интеграция с другими базами обеспечат достоверность всех данных по клиентам страховых организаций, премиям и выплатам, обоснованность актуарных таблиц и страховых тарифов. Интеграция с информационными системами и базами данных госорганов и организаций позволит проводить удаленную идентификацию лиц, проверку заключения и наличия действующего электронного полиса», – добавил Акишев.

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Также новый законопроект нацелен и на защиту имущественных интересов казахстанских туристов.

Действующее законодательство в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента не позволяет защитить интересы туристов, считают в НБ РК.

«Например, сейчас туристы могут получить страховые выплаты только после возвращения из-за рубежа и на основании вступившего в законную силу решения суда. Очевидна незащищенность туриста за рубежом в момент наступления страхового случая. Отсутствует исчерпывающий перечень событий, при наступлении которых у туриста возникает право на получение страховой выплаты. Также остается неадекватной сумма страхового покрытия для защиты интересов пострадавших туристов», – привел примеры Акишев. Он отметил, что из-за высокого уровня убыточности данного класса страхования из 17 страховых организаций, обладавших лицензией на этот вид страхования, 10 ее сдали.

«В целях защиты казахстанских туристов законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусматривает переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж», – сообщил глава регулятора.

Как рассказал председатель, страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором в сфере выездного туризма по одной из программ обязательного страхования, в привязке к стране и количеству дней поездки. «Программы соответствуют международным требованиям и продуктам и включают базовые социальные риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью туриста: несчастный случай, экстренная/неотложная помощь, репатриация. За счет охвата стоимость страхования будет невысокой – около 340 тенге в день. Страховое покрытие – от 3,4 до 17 млн. тенге», – пояснил глава Нацбанка.

Также Акишев озвучил предложение ввести вмененное страхование в Казахстане.

С учетом международной практики законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» предусмотрено введение вмененного страхования.

«Опыт многих стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду – вмененному страхованию. Например, в законодательстве Франции имеется 104 вида обязательного страхования, из которых только 4 относятся к традиционному обязательному страхованию. Остальные 100 – к вмененному», – рассказал Данияр Акишев.

Преимуществом вмененного страхования, по словам главы НБ РК, является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором.

По словам Д. Акишева, в настоящее время аналог вмененного страхования уже реализован в Кодексе РК «О таможенном деле в РК», где предусмотрено наличие договора страхования ГПО у таможенного представителя, у владельца складов временного хранения. Также такие нормы присутствуют в Законе РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», где требуется наличие договора страхования у частного судебного исполнителя.

«Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков, – сказал Акишев. – Вмененное страхование профессиональной ответственности позволяет снизить количество проверок со стороны госорганов при переводе ответственности из плоскости административной – перед государством в плоскость гражданско-правовой – перед третьими лицами».

Помимо прочего законопроект предусматривает расширение полномочий страхового омбудсмена.

Институт страхового омбудсмана в РК действует с 2008 года. В настоящее время страховой омбудсман осуществляет досудебное урегулирование споров между сторонами только по договорам обязательного страхования владельцев транспортных средств.

Председатель регулятора рассказал, что законопроект предусматривает дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых выплат. «Выплаты из системы гарантирования будут также осуществляться для обеспечения принципа непрерывности осуществления страховых выплат по договорам аннуитета и другим», – сказал он.

«Законопроектом предусмотрен раздельный учет активов фонда, сформированных за счет взносов участников системы, и активов, сформированных за счет вкладов акционеров», – резюмировал председатель Национального Банка РК.