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Данияр Акишев: "Свыше 70% всех платежей юрлиц и 50% платежей физлиц проводятся через дистанционные каналы"

13.09.2017 15:00   436   0

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев на Республиканском совещании по вопросам цифровизации рассказал о внедрении инновационных технологий и цифровых сервисов в финансовую отрасль республики.

Он отметил, что за последние 20 лет кардинально расширились каналы и способы взаимодействия с клиентами. Ключевыми факторами в этом процессе выступили Интернет и мобильные устройства.

«Сегодня практически во всех банках внедрена система Интернет банкинга. Из 33 действующих банков услуги мобильного банкинга предоставляются 18 банками, которые охватывают 75% всей клиентской базы физических лиц. На сегодняшний день около 1 миллиона физических лиц пользуются мобильными приложениями банков», - сказал Акишев.

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Он также отметил, свыше 70% всех платежей юридических лиц и 50% всех платежей физических лиц проводятся через дистанционные каналы. «Рост количества безналичных платежей с платежными карточками за первое полугодие 2017 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 70%. В данный момент популярность приобретают также электронные деньги: «В 1 полугодии 2017 года количество операций с электронными деньгами выросло в 2,7 раза, объем возрос в 3,4 раза».

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По словам главы НБ РК казахстанские банки постепенно переходят к обслуживанию клиентов в онлайн-режиме в формате 24/7/365. В ряде банков применяются биометрические технологии - распознавание голоса, сканирование лица на основании фотографии или видеоизображения.

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Клиентам казахстанских банков теперь не обязательно приходить в отделение банка, чтобы открыть банковские счета, платежные карточки, депозиты, получать кредиты. Все эти услуги могут предоставляться онлайн. Клиенты банков также могут проводить платежи и получать иные финансовые услуги с помощью социальных сетей.

«Новым каналом общения клиента с банком сегодня все чаще становится смартфон. Национальным Банком совместно с Правительством и банковским сообществом проводится работа по развитию мобильных финансовых сервисов. Рассматривается вопрос создания платформы мобильных платежей нового поколения, позволяющей проводить платежи с использованием мобильного устройства в реальном времени, в том числе по номеру мобильного телефона между гражданами, так называемые, P2P переводы», - сказал председатель регулятора.

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Такое решение, по его словам, позволит проводить платежи быстро и удобно, не нужно будет также иметь дорогостоящую физическую инфраструктуру для организации приема платежей.

«Национальным Банком, со своей стороны, в ноябре 2016 года было запущено мобильное приложение «НБК Online», которое обладает двумя основными функциями. Во-первых, любой владелец телефона может задать вопрос Национальному Банку и получить ответ на свой телефон в течение 5 часов. Во-вторых, предоставляется оперативная рассылка новостей и важнейших событий в финансовой сфере», - рассказал Акишев.

Он отметил, что спустя 10 месяцев после начала функционирования мобильного приложения «НБК Online» было зарегистрировано свыше 10 000 тысяч пользователей, обработано более 2 000 обращений от граждан.

«Также Национальный Банк завершает разработку новой технологии – мобильного приложения для совершения населением операций по покупке и продаже ценных бумаг на базе блокчейн. В пилотном проекте рассматривается использование краткосрочных нот Нацбанка. Предлагаемое решение позволит гражданам в режиме онлайн покупать и продавать ноты Нацбанка с мобильного телефона, минуя посредников в лице брокеров и дилеров. Без налогов и комиссий. Абсолютная ликвидность и никаких ограничений по срокам владения», - рассказал глава Национального Банка.

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Обратной стороной внедрения новых технологий в сфере финансов является повышение рисков киберугроз. В настоящее время Национальным Банком уделяется особое внимание мерам по защите информации и финансовой инфраструктуры.

Данияр Акишев отметил, что эффективность работы по защите информации и финансовой инфраструктуры зависит от тесного взаимодействия всех заинтересованных субъектов, профилактических мер и оперативного реагирования на возникающие угрозы.

«Ключевыми элементами обеспечения киберустойчивости финансовой системы является регулятор в лице Национального Банка Республики Казахстан, координационный центр по кибербезопасности, участники финансового рынка и иностранные партнеры с наработанной практикой противодействия кибератакам», - сказал он, отметив, что механизм реализации поставленных целей будет заложен в концепции кибербезопасности на финансовом рынке, который является составным элементом стратегии кибербезопасности Республики Казахстан «Киберщит Казахстан».

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