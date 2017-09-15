Данияр Акишев: У Нацбанка нет пока четкой позиции в отношении криптовалют

Глава Национального Банка Данияр Акишев считает, что прежде чем регулировать рынок криптовалют в Казахстане необходимо накопить определенные знания и опыт в этой сфере. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Алматы, 15 сентября. По его словам, работа в этом направлении уже ведется, однако каких-либо конкретных законодательных инициатив пока не называется.

«К сожалению, я не могу пока дать всеобъемлющую оценку всех процессов, которые происходят сейчас на этом рынке (криптовалют – ред. Къ). Мы сейчас занимаем позицию больше наблюдателя, чем проактивного игрока. Мы изучаем эту ситуацию. Вопросы регулирования и ограничения чего-либо требуют изучения», - сказал он.

По его словам, чтобы ограничивать операции по криптовалютам, которые уже существуют в мире, нужно понимать, есть ли для этого соответствующие механизмы администрирования.

«Если вы играете в казино в Казахстане, я могу это регулировать. Если вы играете в казино за рубежом, никаких рычагов чтобы воздействовать на вас у меня нет. Если вы участвуете в каких-то финансовых пирамидах за пределами Казахстана, я тоже не могу это администрировать. Поэтому в отношении тех криптовалют, которые уже существуют, мы сейчас изучаем вопрос – достаточно ли у нас инструментов администрирования, чтобы наши граждане от этого рынка были каким-то образом отсечены. Хватит ли у нас таких возможностей?

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В условиях открытой валютной либерализации вы можете делать денежные переводы в любую страну мира без каких-либо ограничений. И если завтра вы также будете покупать эту криптовалюту не на казахстанском рынке, а на соседнем, наверное, регулировать этот процесс будет сложно», - пояснил глава Нацбанка.

Он добавил: «Другой вопрос, связанный с отношением самого Нацбанка как Центрального банка и эмитента национальной валюты к выпуску тех или иных инструментов, которые выстроены на платформе блокчейн и какие-то криптовалюты, которые мы можем использовать с точки зрения каких-то своих национальных интересов. Это отдельный вопрос. Это отдельный вектор развития и здесь мы также изучаем, смотрим, потому что у меня сейчас нет четкой позиции, что какая-то определенная криптовалюта Нацбанку не нужна – такой позиции у меня нет. Поэтому еще раз говорю, мы изучаем».

По его словам, сегодня многие люди не всегда понимают то, что некоторыми Центральными банками анонсируется.

«Когда говорят о том, что какая-то страна признала криптовалюту, то речь скорее всего идет о достаточно узком правовом поле, в котором эта криптовалюта может использоваться для определенного рода операций или группы лиц, обладающей квалифицированными навыками. Это скорее всего только для каких-то расчетов внутри страны. Да, такие страны есть.

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Есть страны, которые достаточно негативно относятся таким валютам и идут по пути запретов. Единого стандарта в этом отношении в мире пока нет.

Я склоняюсь к тому, что нужно накопить больше знаний. Более того, мы живем в правовом государстве и права наших граждан, компаний регулируются законом. Для того чтобы ввести какое-либо ограничение, требуются изменения в законодательстве. Соответственно, процедура изменения закона достаточно длинная, даже если выйти сейчас с какой-то инициативой на это потребуется как минимум год», - говорит Данияр Акишев.