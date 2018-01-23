Денежная масса в Казахстане за 2017 год сократилась на 1,7%

Денежная масса в Казахстане в 2017 году сократилась на 1,7%, до 19,456 трлн тенге (текущий - 324,65/$1), сообщил Нацбанк.

Объем наличных денег в обращении вырос на 11,3%, до 1,946 трлн тенге.

Денежная база расширилась на 7,3% и составила 5,539 трлн тенге. Узкая денежная база (без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке) за отчетный период увеличилась на 7,7%, до 5,162 трлн тенге.

Казахстан с 20 августа 2015 года перешел к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем обменном курсе нацвалюты.