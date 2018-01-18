Валюта нал
USD 328.00 329.00
RUB 5.81 5.85
EUR 401.13 403.00
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Депозитная база БВУ РК после нескольких лет роста уходит в минус

18.01.2018 09:40   464   0

Депозитная база БВУ РК после нескольких лет роста уходит в минус: по итогам ноября 2017 объем уменьшился на 4,5% за год (на 790,1 млрд тг), до 16,7 трлн тг.

На сокращение общего объема банковских вкладов повлияло снижение в корпоративном сегменте - за год на 11,6% (1,1 трлн тг), до 8,7 трлн тг. Розничные вклады при этом показали годовой рост - на 4,6% (353,9 млрд тг), до 8 трлн тг.

В результате доля вкладов юридических лиц снизилась за год с 56,1% до 51,9%.

undefined

После трех лет преобладания в портфеле корпоративных вкладов инвалюты, на конец ноября 2017 года чуть более половины объема депозитов юрлиц пришлось на национальную валюту - 50,4% (годом ранее было 43,9%).

undefined

Зампред Нацбанка прокомментировал в суде адвокатский запрос о правомерности действий «Азия Кредит Банка» ...
Олег Смоляков в ходе судебного разбирательства «по делу ЕНПФ» прокомментировал адвокатский запрос адвоката Сеидовой о правомерности действ...

По объему корпоративных депозитов в ТОП 5 БВУ РК входят Народный, Qazkom, Цесна, Сбер и Forte - на них приходится более 60% всего рынка вкладов юрлиц.

Самый большой портфель корпоративных вкладов среди БВУ РК у Народного Банка - 1,9 трлн тг, рост за год на 27,1% (406,3 млрд тг). Их удельный вес от общего объема вкладов за год вырос с 48,9% до 54,5%.

Зампред Нацбанка прокомментировал в суде адвокатский запрос о правомерности действий «Азия Кредит Банка»

На втором месте идет Qazkom с объемом 1,2 трлн тг, что на 41,0% (854 млрд тг) меньше, чем в прошлом году. Доля депозитов юрлиц в общем портфеле уменьшилась с 58,5% до 47,7%.

Далее Цеснабанк - 887,3 млрд тг, вклады юрлиц за год уменьшились на 2,4% (22,2 млрд тг). Корпоративные вклады преобладают в общем портфеле, несмотря на уменьшение доли - с 58,2% до 56,9%.

Следом идет Сбербанк с объемом 627,7 млрд тг, рост за года на 27,9% (137,1 млрд тг). Доля вкладов юрлиц в портфеле банка выросла с 45,7% до 47,8%.

Замыкает ТОП 5 БВУ по объему корпоративных вкладов ForteBank - 590 млрд тг, рост за год на 24% (114,4 млрд тг). Удельный вес данных вкладов в общем портфеле за год вырос с 55,2% до 56,3%.

undefined

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы считаете какие события в 2018 году сильнее всего отразятся на экономике, политике и социальной жизни Казахстана?
  • 1. Выборы президента в России

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК

  • 5. Оздоровление банковской системы

  • 1. Выборы президента в России
    117

  • 2. Новый Налоговый Кодекс Казахстана
    72

  • 3. Запуск Международного Финансового Центра Астана (МФЦА)
    36

  • 4. Дело Стати – заморозка/разморозка активов Нацфонда РК
    129

  • 5. Оздоровление банковской системы
    66

Цифра дня
194,9
млрд тенге
потратили казахстанцы на базарах, в торговых центрах и магазинах в декабре
Цитата дня
Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим, нас - соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между США и Россией
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное