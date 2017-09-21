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Депутаты опасаются потерять 500 млрд тенге из-за нового Налогового кодекса

21.09.2017 20:14   804   0

С принятием нового Налогового кодекса РК потери республиканского бюджета могут составить полтриллиона тенге. Об этом в ходе презентации законопроекта «О налогах и обязательных платежах в бюджет» в Мажилисе Парламента РК заявила депутат Майра Айсина. 

Майра Айсина с вопросом о дефиците бюджета обратилась к разработчиком проекта - МНЭ РК.

«В преддверии получения налогового кодекса, все-таки зная о концепции новой редакции, здесь и написано это, что нацелен он на стимулирование выхода бизнеса из тени и расширения налоговой базы, мы думали, что дефицит бюджета уменьшится. Но напротив, мы получаем, что с принятием проекта кодекса потери республиканского бюджета, Национального фонда на последующие три года ориентировочно составят почти полтриллиона тенге. Вот как это нам понять – простому обывателю?» – цитирует Майру Айсину Today.kz.

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«По тому поводу, что вы сократили все льготы, у нас дыра в 460 млрд тенге за 3 года», - дополнила коллегу Гульжана Карагусова.

Прямые потери, по словам, первого вице-министра национальной экономики  Руслана Даленова, предполагаются в объеме 24 млрд тенге, но они компенсируются другими налогами и льготами. 

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«24 млрд тенге компенсируются дополнительными уточнениями, налогами и отменой льгот. Та сумма, которая озвучивается, это условно выпадающие доходы. Поясню. Я здесь говорил о продлении льгот, и мы льготы по НДС для автомобилестроителей, свободный склад заменяем на льготы НДС для автомобилестроителей по специнвестконтракту. По методологии - это потеря, ее условно надо считать. Для бюджета это не потеря, потому что эта льгота была, есть и остается. Но ее нужно считать – это 70 млрд тенге условно выпадающих доходов. Следующий момент, например, говорим, если банки будут списывать кредиты, тогда давайте не облагать налогами. Они сегодня не списывают и не платят налог, но по методологии условно все равно их надо считать. Это еще 90 млрд. И так складывается та сумма, это условно. Мы говорим о прямых потерях, они 24 млрд тенге минус и прямые поступления - 24 плюс. Бюджет остается сбалансированным. Мы это в проекте бюджета, можете посмотреть, дефицит сократился втрое. При том, что трансферт из Нацфонда тоже сокращается», - пояснил Руслан Даленов.

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