Депутаты просят взять онлайн-займы под контроль

Урегулировать деятельность компаний, предоставляющих займы через интерент-ресурсы, просят депутаты сената.

Соответствующий депутатский запрос, адресованный генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову, сегодня на пленарном заседании палаты озвучил сенатор Сергей Ершов.

С просьбой же решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы, по его словам, обратились в Комитет по социально-культурному развитию, науки Сената представители Ассоциации финансистов Казахстана.

«В последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением, как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению от 700 до 1 000% годовых. Данные займы не ограничены по процентным ставкам, размерам штрафов и пении. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайте онлайн-компании. Идентификация клиента осуществляется поверхностно. Кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он не находился: в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, или под принуждением», - пояснил сенатор.

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При этом нормы Закона РК «О микрофинансовых организациях», регулирующего общественные отношения по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды организаций и не защищают заемщиков данных компаний.

Более того интернет-сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитных кодах кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны без их письменного согласия и без подписания соответствующих со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них данных, что является нарушении п1. ст.25 закона РК «О кредитных бюро и формирования кредитных историй в РК».

«То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования. И их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными органами», - сказал С.Ершов и попросил генпрокурора провести проверку деятельности онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства Казахстана, в том числе законности предоставления займов, сбора информации о гражданах республики.