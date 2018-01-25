Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Депутаты просят взять онлайн-займы под контроль

25.01.2018 11:20   1067   2 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Урегулировать деятельность компаний, предоставляющих займы через интерент-ресурсы, просят депутаты сената.

Соответствующий депутатский запрос, адресованный генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову, сегодня на пленарном заседании палаты озвучил сенатор Сергей Ершов.

С просьбой же решить вопрос законодательного регулирования деятельности онлайн-компаний, предоставляющих займы, по его словам, обратились в Комитет по социально-культурному развитию, науки Сената представители Ассоциации финансистов Казахстана.

«В последнее время казахстанское общество столкнулось с таким явлением, как онлайн-займы, предоставляемые небольшими компаниями населению от 700 до 1 000% годовых. Данные займы не ограничены по процентным ставкам, размерам штрафов и пении. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия определенных ссылок на интернет-сайте онлайн-компании. Идентификация клиента осуществляется поверхностно. Кредит может получить любой гражданин, в каком бы состоянии он не находился: в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, или под принуждением», - пояснил сенатор.

КазАгро обещает вернуть все 60 млрд тенге, взятые из Госфонда...
Национальный управляющий холдинг «КазАгро» прокомментировал выкуп облигаций «КазАгро» на сумму 60 млрд тенге из средств Г...

Суд в Швеции оставил в силе приказ о замораживании $100 млн Нацфонда РК

При этом нормы Закона РК «О микрофинансовых организациях», регулирующего общественные отношения по предоставлению микрокредитов, не распространяются на такие виды организаций и не защищают заемщиков данных компаний.

Более того интернет-сайты онлайн-компаний собирают данные о кредитных картах, защитных кодах кредитных карт, а также кредитные истории граждан страны без их письменного согласия и без подписания соответствующих со стороны граждан каких-либо разрешительных документов о сборе о них данных, что является нарушении п1. ст.25 закона РК «О кредитных бюро и формирования кредитных историй в РК».

«То есть онлайн-компании по предоставлению займов находятся вне законодательного и государственного регулирования. И их деятельность не регулируется соответствующими уполномоченными органами», - сказал С.Ершов и попросил генпрокурора провести проверку деятельности онлайн-компаний на предмет соблюдения ими требований законодательства Казахстана, в том числе законности предоставления займов, сбора информации о гражданах республики.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправданно ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соц.страхования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    2

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    2

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    1

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    0

Цифра дня
244
казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах
Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное