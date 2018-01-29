Deutsche Bank не советует клиентам инвестировать в криптовалюту, сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы отдела международных инвестиций инвестиционного банка Маркуса Мюллера.



«Мы не рекомендуем делать это. [Инвестиции в криптовалюту] только для тех, кто инвестирует спекулятивно», - сказал Маркус Мюллер.

«Существует реальная опасность полной потери вложенных средств», - добавил он.



Аналитики банка отмечают, что среди рисков здесь выступают: высокая волатильность, потенциальный риск ценовой спекуляции, потеря данных или их кража.



Недавний рост стоимости криптовалюты отражает «игру воображения» рыночных игроков, считает Маркус Мюллер. Чтобы криптовалюты превратились в актив, необходимо регулировать их обращение, создавать прозрачные и безопасные торговые площадки для них, считает эксперт. «Мы в самом начале пути», - отметил он.



По словам главы отдела международных инвестиций Deutsche Bank, важно, чтобы участники криптовалютного рынка сотрудничали с регулирующими органами. Только в этом случае в течение пяти -десяти лет у инвесторов появится доверие к новому типу валюты, считает он. Мюллер также подчеркнул, что не разделяет взгляды противников регулирования. По его словам, это гарантия, что сделки с криптовалютой будут честными и безопасными.



Идею, что инвестиции в криптовалюты несут высокие риски, разделяют также глава Банка Испании Луис Мария Линде и ассоциация австрийских инвесторов, отмечает Bloomberg.



О своем скептическом отношении к криптовалютам рассказал Bloomberg во время экономического форума в Давосе и председатель совета директоров крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group Аксель Вебер. По его словам, UBS не планирует заниматься торговлей биткоинами или предлагать криптовалюту своим клиентам из-за опасности резкого падения ее стоимости.

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«Если в будущем такие инвестиции просто лопнут, то инвесторы начнут задаваться вопросом: а кто нам это продал?» - сказал Вебер.



С недоверием относятся к инвестициям в криптовалюты и в российском ЦБ. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, высокая цена цифровых денег обусловлена исключительно инвестиционным ажиотажем. По его словам, только 10% стоимости биткоина сформировано реальным спросом, пишет РБК.

«Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. То есть искали одно, а получилось другое», - сказал Сергей Швецов.



