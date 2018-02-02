Deutsche Bank оштрафовали на $70 млн за манипулирование процентными ставками

Комиссия по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) оштрафовала Deutsche Bank на $70 млн, передает Interfax Казахстан.

«Германский банк в период с 2007 по 2012 год манипулировал глобальными процентными ставками», - отмечается в заявлении комиссии.

Трейдеры Deutsche Bank Securities манипулировали ISDAFIX с выгодой для своих сделок с процентными свопами. «Дочка» германского банка согласилась выплатить штраф, при этом не признавая и не опровергая обвинений.

CFTC признала, что Deutsche Bank сотрудничал со следствием, пишет Dow Jones.

Таким образом, комиссия назначила штрафы на сумму более $5,3 млрд в рамках свыше 20 дел против банков и брокеров, касающихся манипуляций процентные ставками, такими как LIBOR и ISDAFIX.